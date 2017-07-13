Kararını verdi! Fenerbahçe'den ayrılıyor
Fenerbahçe'nin 2010 yılından bu yana formasını giyen Ertuğrul Taşkıran, Kameni'nin gelmesinin ardından ayrılık kararı aldı.13 Temmuz 2017 Perşembe 11:05
Sarı-lacivertliler Kameni’nin takıma katılmasıyla kalesini güçlendirirken kalede şimdi de bir ayrılık söz konusu.
İlk olarak 2006-07 sezonunda Kartal’dan U-21 takımına geldiği Fenerbahçe’nin 2010’dan bu yana formasını giyen Ertuğrul Taşkıran vedaya hazırlanıyor.
Yıllardır yedek kaldığı, sık sık da başka takımlara kiralandığı sarı-lacivertlilerde Kameni’nin gelişiyle yeniden 3. kaleci durumuna düşen 27 yaşındaki eldiven takımdan ayrılmak istiyor.