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Kararını verdi! Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe'nin 2010 yılından bu yana formasını giyen Ertuğrul Taşkıran, Kameni'nin gelmesinin ardından ayrılık kararı aldı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 11:05
Kararını verdi! Fenerbahçe'den ayrılıyor

Sarı-lacivertliler Kameni’nin takıma katılmasıyla kalesini güçlendirirken kalede şimdi de bir ayrılık söz konusu.  

İlk olarak 2006-07 sezonunda Kartal’dan U-21 takımına geldiği Fenerbahçe’nin 2010’dan bu yana formasını giyen Ertuğrul Taşkıran vedaya hazırlanıyor.

Yıllardır yedek kaldığı, sık sık da başka takımlara kiralandığı sarı-lacivertlilerde Kameni’nin gelişiyle yeniden 3. kaleci durumuna düşen 27 yaşındaki eldiven takımdan ayrılmak istiyor.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 11:05
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