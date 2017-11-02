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Karar verildi… Onlarca eski polis…

Adana'da yürütülen FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 40 sanığın tutuklanması kararlaştırıldı.

02 Kasım 2017 Perşembe 00:00
Karar verildi… Onlarca eski polis…

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve  bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkemede savunması alınan tutuklu sanıklar suçlamaları kabul etmedi.  "ByLock" programını kullanmadıklarını ifade eden sanıklar, tahliye ve  beraatlerini talep etti.

Duruşmada savunmasını veren tutuksuz sanık Tuğba K, "ByLock"  programının cep telefonuna yüklendiğini ve bu program üzerinden herhangi bir  görüşme, dosya alımı ve mesajlaşma yapmadığını belirterek, ''ByLock programında  sadece bir kişiyi ekledim. Kimseye bu programı tavsiye etmedim. Sadece tesadüfle  indirdim. Meslek hayatım boyunca 4 adet taltif aldım. Bilmeden talihsiz bir  şekilde bu programı indirdiğim için terör örgütü üyesi olarak görülmeyi  istemiyorum. Beraatimi talep ediyorum.'' şeklinde konuştu.

Daha sonra Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanıkların mevcut halinin  devamı, mahkemeye gelen belgelerde "ByLock" kullanıcısı ve "ByLock" yazışmaları  tespit edilen 51 tutuksuz sanığın, Yargıtay 16. Ceza dairesinin ve Yargıtay Ceza  Genel Kurulunun emsal niteliğindeki "ByLock" kararını nazara alarak sanıkların  tutuklanması yönünde mütalaasını verdi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına,  "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 40 sanığın ise tutuklanmasına karar  verdi.

Mahkeme sonrası duruşma salonunda bulunan Cengiz D, Hacı Y, Mahmut  Erdal E, Mehmet Ö, Mustafa E, Turgay S, ve Zeki A. tutuklanırken, tutuksuz  sanıklar Abdurrahman Ö, Ali A, Ali C, Aydın Ö, Bayram Ü, Bekir Ç, Beşir K, Celal  G, Fahri K, Fahri U, Fazıl U, Hüseyin K, Kemal G, Mehmet İ, Mehmet P, Mehmet İ,  Metin Y, Muhammed Y, Murat C, Murat K, Mustafa Ç, Mustafa Deniz A, Nuri Y, Osman  Ş, Sayim B, Serdar Ö, Şafkı O, Ümit K, Veli K, Yakup T, Yusuf G, Yüksel Y, ve  Zeynel T. hakkında ise tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarıldı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 00:00
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