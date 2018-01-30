Karar verildi: Konya'daki bütün camilerde...

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü “Her An Dua Her Yer Türk Bayrağı” kampanyası kapsamında bütün şehre Türk bayrakları dağıtılırken kentteki bin 500’e yakın camide de bayraklar dalgalanacak. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından il müftülüğüne teslim edilen 100 metrekarelik bayrak ilk olarak Hacıveyiszade Camisi’ne asıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, geçtiğimiz hafta başlatılan kampanyanın büyüyerek devam ettiğini belirterek, “Dualarımızla, bayraklarımızla kahraman ordumuzun mücadelesine destek verelim. Bugün itibariyle şanlı bayrağımız şehrimizin bütün camilerinde de dalgalanacak. Evlerimize, işyerlerimize, caddelerimize, sokaklarımıza şanlı bayrağımızı gururla asalım ve onları muhafaza edelim” dedi.

İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar, İslam dünyasının umudu olan ve zorlu süreçten geçen Türkiye’nin, bölgenin barışa kavuşması için askeri bir harekat başlattığını hatırlatarak, “Bizler de ordumuzun karada, havada ve denizde muzafferiyeti için dua ediyoruz. Bir taraftan da halkımızın heyecanını diri tutmak için farklı etkinlikler yapıyoruz. Son olarak da Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde cami minarelerimizde bayrağımızı dalgalandırmaya karar verdik. Hep söylüyoruz, ezanlar dinmesin, minareler gönderden inmesin. Bugün bu vesileyle ezanların okunduğu minarelerle bayrağımızı buluşturmuş oluyoruz. Konya merkezdeki bütün camilerimize şanlı bayrağımızı asacağız. Halkımızın da namazlardan önce ve sonra gece gündüz duaya devam etmelerini özellikle istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi “Her An Dua Her Yer Türk Bayrağı” kampanyası kapsamında mobil ekiplerle işyerlerine bayrak dağıtımını sürdürürken şehrin 7 noktasındaki dağıtım noktalarından da vatandaşlar bayraklarını alabiliyor. Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı su sayacı okuma görevlileri de sayaç okumaya gittikleri ev ve iş yerlerine bayrak hediye ediyor.