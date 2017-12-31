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Cep telefonunda o ücret artık 53 TL olacak

Mobil telefon hattı aboneliğinin ilk tesisinde 2018 yılı için alınması gereken maktu özel iletişim vergisi 53 ‘TL’ye çıktı

31 Aralık 2017 Pazar 12:21
Cep telefonunda o ücret artık 53 TL olacak

Gelir İdaresi Başkanlığının "Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği"  Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde 2018 yılı için  alınması gereken maktu ÖİV tutarı yarından (1 Ocak 2018) itibaren 53 lira olarak uygulanacak.

Öte yandan FATİH Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına verilecek elektronik haberleşme hizmetlerine ÖİV istisnası getirildi.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 12:21
  1. Gelir İdaresi Başkanlığı
  2. Özel İletişim Vergisi
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