Karar açıklandı! Artık evlilik programları olmayacak!

RTÜK, uzun dönemdir tartışılan evlilik ve izdivaç programlarıyla ilgili tek tek kanallarla görüştü.

Basın İlan Kurumu'nun düzenlediği toplantıda katılımcıların evlilik programları ile ilgili sorusu üzerine Murat Ellialtı, Milliyet'teki bilgilere göre; "Artık evlilik programları olmayacak. Yayıncı kuruluşlar ile görüştük yeni dönemde evlilik programı başka formatta yayınlanacak. Geçen dönem benzeri evlilik programları yapanlara çok ağır cezalar verilecek" dedi.



Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeni bir düzenlemeye tabi tutulan programların çocukların televizyon izlediği saatlerde yayınlanamayacağına dair kural getirilmişti.

BİR YILDA 11 MİLYONA TL CEZA



Bu kapsamda RTÜK, 15 Şubat'taki toplantısında evlilik programlarını tekrar masaya yatırdı. Toplantıda, Kanal D'deki 'Kısmetse Olur', star TV'de yayınlanan 'Zuhal Topal'la' ve Show TV'deki 'Evleneceksen Gel' adlı programlara yaklaşık 1 milyon lira ceza verildi. Bu cezalarla birlikte son bir yılda RTÜK'ün evlilik programlarına verdiği para cezası, 11,2 milyon lirayı aştı.