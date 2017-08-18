Karar açıklandı! 6 isimle yollar ayrılıyor

Sezona dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katarak başlayan son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş’in kadroda düşünmediği oyuncularla yollarını ayıramıyor. Tecrübeli hocanın planlarında Denys Boyko, Alexander Milosevic, Pedro Franco, Veli Kavlak, Aras Özbiliz ve Mustafa Pektemek yok. Yönetim de bu oyuncuları satmak niyetinde fakat teklif gelmiyor.



ATALAY GÖRÜŞÜYOR



Bilindiği gibi UEFA ile yaptığı anlaşma gereği siyah-beyazlılar elde ettiği transfer geliri kadar transfer harcaması yapabiliyor. Bu kritere uymak için Kartal’ın sezon sonuna kadar oyuncu satarak veya kiralayarak minimum 1.4 milyon Euro kasasına koyması gerek. Siyah-beyazlılar bu rakamı hatta daha fazlasını söz konusu 6 oyuncuyu göndererek kazanmak niyetinde.



Asbaşkan Deniz Atalay, özellikle Süper Lig’e yeni çıkan kulüplerle bu oyuncuların satışı için görüşmeler yapıyor ama şu ana kadar bir sonuç alamadı. Yönetimin derdi sadece 1.4 milyon Euro kazanmak da değil, bu isimlerin maliyetinden de kurtulmak.



6 oyuncunun bu yılki garanti ücret toplamı:



Franco: 500 bin euro

Milosevic: 500 bin euro

Boyko: 1 milyon euro

Aras Özbiliz: 1.4 milyon euro

Veli Kavlak: 1.6 milyon euro

Mustafa Pektemek: 1.6 milyon euro



Toplam: 6.6 milyon euro



Yönetim, oynamayan bu oyuncuları takımdan gönderip tasarruf sağlamak niyetinde. (Şampiy10)