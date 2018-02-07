Karanlık odaya neşter yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle Kudüs meselesiyle ilgili Papa ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, “Papa Franciscus’un bu hususta ilk günkü gibi kararlı olduğunu gördüm. Kudüs, hem Müslümanlar, hem Hristiyanlar, hem Museviler için kutsal bir şehir. Papa’ya göre de şehrin statüsünün korunması gerekiyor. O da, ABD’nin attığı adımın yanlış olduğunu söylüyor. Kendisine, “Siz 1 milyar 200 milyonluk Katolik dünyasının ruhani liderisiniz, an itibarıyla ben de 1 milyar 700 milyonluk İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dönem başkanıyım. Kudüs’ün statüsünün muhafaza edilmesi için beraberce çalışmalıyız. Katolik dünyasına bu doğrultuda sizin vereceğiniz mesajlar önemli’ dedim. Hep birlikte gayret gösterme konusunda mutabık kaldık” bilgisini paylaştı.



TANKIMIZI VURAN SİLAH ABD MENŞELİ Mİ?

Afrin’de tankımızı vuran roketin ABD menşeli olup olmadığına ilişkin soruya Erdoğan, “İncelemeler devam ediyor. ABD bahsettiğiniz iddiayı reddediyor, kabul etmiyor. Genelkurmay başkanımdan incelemenin sonucuna dair henüz bir bilgi gelmedi. Neticeyi ortaya çıktığı anda bunu kamuoyumuzla paylaşırız” cevabını verdi.

Harekat karşısında sıkışan YPG’nin Suriye’ye yanaştığı iddialarını değerlendiren Erdoğan, “YPG bir maymuncuk gibidir, nerede ne yapacakları belli olmaz. Bunu herkes kullanabilir. Türkiye’nin böyle bir maymuncuğa ya da böyle bir maşaya ihtiyacı yok. YPG bir terör örgütüdür. ABD’nin bir terör örgütüne karşı bir başka terör örgütüyle mücadeleye yönelmiş olduğu ortamda biz kendimizin neler yapabileceğine odaklanmak durumundayız. Rusya’nın ya da İran’ın dediğiniz türden bir hareket tarzı benimseyeceklerine ihtimal vermek istemiyorum” diye konuştu.

“CENEVRE SÜRECİNİN BAŞARILI OLACAĞINA İNANMIYORUM”

Suriye barış sürecine ilişkin gelinen noktayı değerlendiren Erdoğan, “Cenevre sürecinin çok başarılı olduğuna inanmıyorum. Yapılan tüm çalışmalara rağmen, somut bir şey ortaya çıkarılamadı. Astana süreci ise netice alma bakımından daha verimli oldu. Astana’yı biz Cenevre’nin adeta mütemmim cüzü olarak değerlendiriyoruz. Soçi’yle ilgili sıkıntılar yaşandı, bunların aşılması için Mevlüt Bey’in epey gayretleri oldu. O gayretler neticesinde bazı yanlışlar düzeltildi. Ama tamamı düzeltildi diyemem. Örneğin o terörist adamın oraya gitmiş olması. Bunu ben Sayın Putin’e söylediğimde, ‘Benim bundan haberim yok’ dedi. Ondan sonra konuyla ilgili görüşmeler yaptı. Bize aktardıkları bilgiye göre adam oraya sahte kimlikle giriş yapmış” diye konuştu. Terör yanlısı açıklamalar yapan CHP Parti Meclisi üyelerinin bazı isimleri olan Sera Kadıgil, Eren Erdem, Selin Sayek Böke, Öztürk Yılmaz’la ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Erdoğan “Bahsettiğiniz kişileri kimler seçti? Kemal beyin delegeleri... Bitti. Halk seçmedi. Bizim onlarla bir işimiz yok. Biz sadece halkımıza doğruları anlatmaya odaklanacağız” değerlendirmesinde bulundu.

TERÖR SEVİCİ MESLEK BİRLİKLERİNE NEŞTER GELİYOR!

Erdoğan, “Bazı meslek birlikleri gayri milli açıklamalar yapıyor, kanunen bu meslek birlikleri tek yetkili. Farklı birlikler kurulur mu? Böyle bir çalışma var mı, olabilir mi?” sorusuna da “Olabilir mi değil, var. Bundan sonra her alanda artık tek birlik olmayacak. Bunları Sayın Başbakan ile de konuştuk. O da zannediyorum bazı çalışmalar yapıyor” cevabını vererek bu birliklere neşter vurulacağını kaydetti.

Erdoğan, “Türk Tabipler Birliği’nin başındaki ‘Türk’ ifadesi’nin Bakanlar Kurulu kararı olduğunu ve onun oradan hemen, süratle çıkarılması gerektiğini belirterek, sadece Tabipler Birliği değil, Türkiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey...” açıklamasında bulundu.

SAVUNMA SANAYİİNDE YENİ ATILIMLAR

Cumhurbaşkanı, savunma sanayiinde yeni atılımlarla ilgili soruya ise “Son yaptığımız Savunma Sanayi İcra Komitesi, toplantısında 55 projenin değerlendirmesini yaptık. Elbette gözden geçirilecektir. Savunma sanayiimizi geliştirmek zorundayız. Dünya hangi alanlarda hangi süratlerle ilerliyorsa, bizim de çok daha farklı alanlarda daha süratli yol katetmemiz lazım. Biz çok süratli adım atmaya mecburuz. Denizaltı noktasında çok farklı bir çalışmamız var. Yapacağız. Çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Sadece olayı havada, karada bırakamayız. SİHA’larımız da oldukça kaliteli. SİHA’ları gittim, gezdim, gördüm. Bunların mühimmatı da çok çok önemli. Dün mühimmatı üretemiyorduk, şimdi mühimmatını da kendimiz üretir hale geldik. İhracat da ciddi manada artıyor” karşılığını verdi.

HACI YAKIŞIKLI / ANKARA