Karanlık odalar yüzde 20’nin elinde

Son olarak Afrin’de bölücü terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na karşı çıkarak milletin tepkisini çeken odalarda dönmeyen dümen kalmamış... Türkiye düşmanı gibi hareket eden meslek örgütlerine yetki ve isim ayarı geliyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vesayet odağı haline dönüşen odaların tek yetkili statüsünün kaldırılacağı açıklaması, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) tarafından büyük destek gördü.



BUNLARIN DA İÇLERİ TEMİZLENMELİ



Adındaki Türk ifadesinin kaldırılması gündemde olan Türk Tabipler Birliği’ne (TTB) ilişkin Akit’e konuşan Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, şu değerlendirmede bulundu: “Türk ifadesinin kaldırılmasının yanı sıra içerisinin de boşaltılarak temiz bir yapı oluşturulmalı. Milli ve yerli bir kadro oluşturulmalı. TTB de TMMOB da kanunla belirlenmiş yapılardır. Devlet kendi eliyle kendine küfür eden, Türkiye’yi uluslararası anlamda yalan yanlış şikayet eden bir yapıyı tutuyor. TTB, terörle mücadele sürecinin hiçbir döneminde PKK’yı kınamamıştır. TTB’nin üye sayısı 60 -70 bin civarında. TTB’nin başına gelenler yüzde 15- 20 oyla geliyorlar. Bu yapılar tekrar gözden geçirilmeli, milli ve yerli bir hale dönüştürülmelidir.”



TERÖR YUVALARINA DÖNMÜŞLER



Milli Bilişim Grubu Türkiye Koordinatörü Mustafa Atilla Işık da şunları ifade etti: “Okulu bitirdikten sonra baktım ki bu odaların işi gücü siyaset. Bu ülkenin kalkınmasına, bu millete hizmet etmek gibi bir amacı yok. Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak seçimlere giriyoruz. TMMOB’un içerisine 24 tane meslek odası var. Bu odaları belirli bir kesim ele geçirmiş; mesleki olarak herhangi bir şey yapmıyor. DHKP-C gibi bölücü zihniyette insanlar olduğundan kimi arkadaşımız üye olmuyor. Şu anda bilgisayar mühendislerinin durumları vahim. Ama bu meslek odaları saçma sapan işlerle uğraşıyor. Dolayısıyla bu odalar temizlenip, vatanını milletini seven kişiler gelmelidir. Birçok odada yüzde 6 ile 8 oranında seçim yapılıyor. Çok ciddi gelirleri var. Bunların önünü kesilmeli.”

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA