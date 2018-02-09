‘Karanlık odalar’ bölücü işgalinde

Akit’e önemli açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın hedefinde terör sevici meslek odaları vardı. Bozdağ “Geçmişten bu yana baktığımız zaman Türkiye’de bazı meslek örgütleri maalesef değişik ideolojilerin işgali altında. Bunlardan birisi Türk Tabipler Birliği’dir, birisi Türkiye Barolar Birliği’dir, birisi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’dir. Bunlar bir ideolojinin işgali altındadır. Yaptıkları açıklamalara bakarsanız hepsi o ideolojinin gereği açıklamalardır. Temsil ettikleri meslek mensuplarının talepleriyle sorunlarıyla ilgili açıklamalar değildir. Türk Tabipler Birliği ve Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nin en son yaptıkları açıklamalar milletimizin tamamını rahatsız etmiştir, rencide etmiştir. Vatanını, milletini, devletini seven mimar, mühendis ve tabiplerimizi de rahatsız etmiştir. Bu Tabipler Birliği yönetimi, Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yönetimleri Türk Mühendis ve Mimarlarını temsil etmiyorlar. Onlar belli bir azınlığın ideolojisini temsil ediyorlar” dedi.

“ÇOK AÇIK TERÖR SEVİCİLER”

Afrin operasyonuyla PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin dara ve zora düştüğünü belirten Başbakan Yardımcısı Bozdağ, şunları dile getirdi: “Sadece Tabipler Birliği değil bildiri yayınlayanlar. Bunlar kalkıp bildirilerini terör örgütüne karşı yayınlasalar deseler ki, ‘Ey terör örgütleri bu yaptığınız yanlıştır, gittiğiniz yol yol değildir, sivilleri, masumları, insanları katlediyorsunuz. Siz cinayet şebekelerisiniz, eli kanlı katilsiniz yapmayın etmeyin. Hâlâ mı kana mı doymadınız’ deseler, o zaman anlarız. Ama kime söylüyorlar hep bu terör örgütlerine karşı mücadele eden devlete söylüyorlar. Devlet piknik yapanlarla mı mücadele ediyor? Devlet işinde gücünde olan, eline silah almamış, devletine, vatandaşına ölüm kusmayan kişilerle mi mücadele ediyor? Afrin’de kiminle mücadele ediyor? Bu ülkeyi bölmek isteyenlerle mücadele ediyor. Roket attılar, siviller öldü. Bir cümle var mı, yok. Bunlar çok açık terör seviciler.”

“ODALARA NEŞTER VAZİFEMİZ”

Bozdağ, şöyle devam etti: “Türk milletinin ve Türkiye Devletinin düşmanlarına açıklamalarıyla yardım edenler bunlar. Kim Türkiye’ye Türk milletine düşmanlık ediyorsa, bu millete zarar veriyorsa zarar verenlerin bunların gönüllü şakşakçıları. O yüzden bunların isimlerinde Türk kelimesini kullanma hakları yok. Çünkü Türkiye’ye ve Türk milletine, Türkiye Devletine düşmanlık edenlere her şartta destek olanlar bu ismi kendi adlarının içinde kullanamazlar. Bu konuda Cumhurbaşkanımız son noktayı koydu. Bu konuya neşter atmak artık bizim vazifemiz.”

“FETÖ, PKK AĞZIYLA ÖSO’YA SALDIRI”

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Kılıçdaroğlu’nun tepki çeken açıklamalarda bulunduğuna dikkat çeken Bekir Bozdağ, şunları söyledi: “Afrin ile ilgili Kılıçdaroğlu iki şey söylüyor. ÖSO ile ilgili bir şey söylüyor bir de Türkiye’de bizim misafir ettiğimiz Suriyelilerle ilgili bir şey söylüyor. Bu iki söylediği konuda fevkalade büyük bir yanlış yapıyor. ÖSO’ya kim DEAŞ diyor. PKK-YPG-PYD bunlar DEAŞ’tır diyor. Başka kim DEAŞ diyor, FETÖ, DEAŞ diyor. Şimdi ÖSO’yu itibarsızlaştırmak PKK ve PYD-YPG terör örgütlerinin hedeflerine hizmet etmek ve FETÖ’nün hedeflerine hizmet etmektir. Ana muhalefet de ÖSO’yu eleştiriyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahramanlığını gölgeliyorlar. ÖSO, DEAŞ değildir, yerel muhalefettir.”

GAYRİ MİLLİ ODALARDA TEMİZLİK ŞART

Başta Barolar, Tabipler ve Mimarlar olmak üzere yarı kamu kuruluşu niteliğindeki meslek birliklerinin, meslekleri dışına çıkıp aşırı ideolojik açıklamalar yapmaları, milli duruş yerine terör örgütleri ve Türkiye düşmanlarının sözcülüklerine soyunmaları, aidat terörü estirmeleri STK temsilcilerini ve siyasetçileri ve bu birliklerin üyelerini canından bezdirdi.

“NİZAMA TABİ TUTULMALILAR”

Akit’e konuşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, bugüne kadar meslek odaları üyelerinin beklediği görevleri yapmak yerine tamamen odaları kendi ideolojilerine hizmet eden bir aygıt olarak kullandıklarını söyledi. Kaçar, şunları ifade etti: “Son süreçte artık mesele hükümet karşıtlığı olmaktan, ideolojik saplantıdan da çıktı. Vatanın geleceği için önemli olan terörle mücadelede terör örgütlerini destekleyen ve Afrin’e yapılan hareketi bir savaşmış gibi lanse edip, terör örgütlerini meşrulaştırmaya çalıştılar. Onun için bu meslek odalarının bir düzenlemeye tabi tutulması önemlidir. Bir de odaların kendi tüzüklerinden kaynaklanan sorunlar var. Bu konu ele alındığında bütün boyutuyla değerlendirilmesi gerekiyor.”

“MİLLET BUNLARDAN BIKTI!”

TMMOB tarafından defalarca cezalandırılan ve açtığı karşı davaların çoğunu kazanan eski Silivri Mimarlar Odası Temsilcisi Mimar Ertaç Öner de yeni düzenlemeyi desteklediğini belirterek, geç bile kalındığını söyledi. Ertaç, şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanı Erdoğan sanki sadece Tabipler ile Barolar Birliği için konuşuyor gibi geldi. Diğer odalar da düzenleme istiyor. Çünkü biz tutmadığımız, oy vermediğimiz, istemediğimiz kimselerin vatanımızın aleyhinde yapmış oldukları işlere karşıyız. Onlara para vermek istemiyoruz. Türkiye’de değişik sendikalar var. Biz bu adamlara mecbur muyuz. Millet bu odalardan bıktı. 20 yıldır odalarla mücadele ettim. Oda seçimlerinde katılım oranı yüzde 10 -15 bu oy oranıyla tüm millete kendilerini mal ettiklerini zannediyorlar. Kendilerini hep dev aynalarında görüyorlar.“