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Karanlık manşetlerin hesabı sorulsun

Ertuğrul Özkök’ten Hürriyet’in genel yayın yönetmenliğini yaptığı süreçte attığı provokatif manşetlerin hesabı halen sorulmadı

22 Ekim 2017 Pazar 11:16
Karanlık manşetlerin hesabı sorulsun

Ertuğrul Özkök’ten Hürriyet’in genel yayın yönetmenliğini yaptığı süreçte attığı provokatif manşetlerin hesabı halen sorulmadı.  “411 el kaosa kalktı”, “Siyasi hayatı bitti”, “Muhtar bile olamaz”, “Gerekirse silah bile kullanırız”,  “Vay şerefsiz” manşetleriyle Türk basın tarihinin yüz karası haberlerine imza atan Özkök, hesap vermeli.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla işadamı Osman Kavala’nın gözaltına alınmasını haber yapan medyayı, “Gün gelecek bu manşetler hepinizin ayağına takılacak. Gün gelecek devran dönecek. Böyle vicdansız manşetlerde kendinizi göreceksiniz” diyerek tehdit eden Ertuğrul Özkök, Hürriyet’in genel yayın yönetmenliğini yaptığı dönemde attığı manşetlerin hesabını halen vermedi.

KÜSTAH MANŞETLERİN HESABINI VERMEDİ

Hürriyet Gazetesi’nin genel yayın yönetmenliğini yaptığı süreçte millet aleyhine attığı küstah manşetleri unutan Ertuğrul Özkök, “Anayasal Düzeni Cebir ve Şiddet Kullanarak Değiştirmeye Teşebbüs Etmek” gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan işadamı Osman Kavala ile ilgili haber yapan medyayı açık bir şekilde tehdit etmesi küstahlığın bu kadarına pes dedirtti. Kendi kirli mazisini unutarak yerli ve milli medya mensuplarını tehdit eden Özkök’ün, Türkiye’nin kanayan yarası başörtüsü probleminin çözüm aşamasında attığı provokatif manşet hafızalardaki tazeliğini koruyor. Kamu kurumlarında başörtüsü yasağının meclis kararıyla kalktığı günün ertesinde, “411 el kaosa kalktı” manşetiyle çıkan Hürriyet adeta iç savaş çığırtkanlığı yaptı. 28 Şubat sürecinde vesayet zihniyetinin temsilcileri tarafından uydurma gerekçelerle hapse atılan ve siyasi yaşantısı bitirilmek istenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde atılan yüz karası manşetlerde de Özkök’ün parmağı vardı. 24 Eylül 1998 tarihinde, Erdoğan’ı kastederek, “siyasi hayatı bitebilir” sürmanşetiyle çıkan Hürriyet gazetesi, “Muhtar bile seçilemez” başlıklarıyla da milli iradeye olan nefretini kusuyordu.

DARBECİLERİN EMİRLERİNİ MANŞET YAPTI

Toplumumuzu ayrıştıran ve sinir uçlarına dokunma gayreti güden manşetlerde de Özkök’ün imzası vardı. 20 Temmuz 1999’da “Vay Şerefsiz” manşetiyle çıkan Hürriyet Gazetesi, Ahmet Kaya’nın linç edilmesinin önünü açarken, milletimizi de kutuplaştırmanın yollarını arıyordu. Özkök, attığı manşetlerle ordu ile milleti de karşı karşıya getirmekten hiçbir zaman çekinmedi. 28 Şubat’ın karabasan gibi Müslümanların üzerine çöktüğü bir zaman diliminde askerin bizzat halkına kurşun sıkacağını duyuran isimdi Özkök. 12 Haziran 1997’de “Gerekirse silah bile kullanırız” manşetiyle çıkan Hürriyet, “Genelkurmay, Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya çalışan irticaya karşı mücadelede gerekirse silah kullanılacağını açıkladı” spotuyla da aleni bir şekilde halkı tehdit ediyordu.

GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

Özkök dünkü köşe yazısında, “Bir gün gelecek bu manşetler hepinizin ayağına takılacak” başlıklı yazısında Osman Kavala’nın gözaltına alınmasını haberleştiren medyayı tehdit etti. Kendi kirli mazisini unutan Özkök, “Bakın burada böyle şeylerden canı ve vicdanı çok yanmış bir büyüğünüz olarak söylüyorum... Gün gelecek bu manşetler hepinizin ayağına takılacak... Gün gelecek, devran dönecek... Böyle vicdansız manşetlerde, kendi suretinizi göreceksiniz” sözleriyle gazetecileri tehdit etti.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 11:16
  1. Hürriyet gazetesi
  2. Ertuğrul Özkök
  3. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  • Bekir gökçeBekir gökçe15 sa önce
    Bu hukumet doğan gurubuna ve doğan gurubunun hiç bir ferdine hesap sorduğunu duyan varsa benide bilgilendirsin
  • Korkmaz Korkmaz 19 sa önce
    Tabiki sorulmali. Gazetecilik hayati bitti bunun .camide tuvaletci bile olamaz artik. Gerekirse hapse atilmali. Ama hesabi sorulmali.
  • oooooo19 sa önce
    TÖVBE Etmezlerse Müslüman Olmazlarsa. G EBERİNCE Cehennem'de. EBEDİYYEN Cezalarını Çekecekler. Haaa bunlar Hiç Bir şey'e Cehennem'e İNANMIYORLAR. O Zaman Söyleyin onlara G EBERMESİNLER.
  • YakutYakut21 sa önce
    Herkese anladığı dilden konuşursan sorunlar çözülür sen yahudiye Türkçe konuşursano konuşmaya devam eder
  • MehmetyaziciMehmetyazici22 sa önce
    Yilaninbasibulgar ...umuiblisinogluozkoksenin 
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 22 sa önce
    Evet, Kesinlikle Hesabı Sorulmalıdır.
  • MersedesMersedes22 sa önce
    Recep ey gecenlerde Abd yi ve Almanyayı eleştiriken Demokratik bir ülkeyiz demişti.Koptuk gülmekten,öyle demokratlar ki en küçük muhalefete biledayanamıyorlar.Hapislerde gazeteciler sürünüyor,İçeri atılan insanların avukatları ile görüşmeleri yasak.Hak,Hukuk ve adalet rafa kalkmış,tek bir şahsın tüm sözleri kanun olmuş.Demokratız,yürü be reis kim tutar seni.
  • Türk islamTürk islam23 sa önce
    Son başlığın hesabinı sormayabilirler
  • FetösavarFetösavar1 gün önce
    Düşman uyumuyorsiyonist şebeke dimdik ayakta. Adam nerden dönüyormuş. Göte bilmem nesinden. Nerde. Antepte. Ulan ist izmir bitti. Urfa hakkariye mi el attınız. İhanet şebekeleri kazınarak sökülüp atılmalı. Ancak dolar basma makinası bizde yok....
  • HasanHasan1 gün önce
    Ertuğrul efendide yıllardır kaşıntı hastalığı olduğu biliniyor. Yanlız buna halk dilinde kurdeşen de diyiliyor. Zannedersem bunun tedavisi perhizli olması lazım.zaman zaman bu bey perhizine dikkat etmesi lazım.yoksa her an nüks edebilir.oda ileride telafisi zorlaşır. Hem kendisi hem sevenlerini zora sıkıntıya sokar. Biraz dikkat etmeli derim.nereye.
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