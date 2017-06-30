Karanlık Kanyon'dan atlayışlar nefes kesti

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen 38. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Festivali kapsamında sporcular, base jumping (yüksekten paraşütle atlama) yaptı.



Karanlık Kanyon'da gerçekleştirilen base jumping atlayışlarına 10 ülkeden 60 sporcu katıldı. Sporcular, kanyondaki yamaçlara gerilen yaklaşık 550 metre yüksekliğinde ve 700 metre uzunluğundaki özel çelik halat üzerine özel olarak hazırlanmış kafeslerden çıkarak, atlayışları gerçekleştirdi.

Atlayışlar esnasında sporculardan bazıları iniş noktasına, bazıları ise nehre inebildi. Karasu'ya inen sporcular, nehirde bekleyen bottaki görevlilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Vatandaşlar, sporcuların 550 metre yükseklikten gerçekleştirdiği atlayışları ilgiyle izledi. Etkinlikler kapsamında bisiklet yarışmaları, kano, rafting, feribot gezisi ile karanlık kanyonda yürüyüş turları düzenlendi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden atlayışları izlemek için gelen vatandaşlar, ilk kez böyle bir sporu yakından takip edebildiklerini ve heyecan duyduklarını dile getirdi. 28 Haziran tarihinde başlayan festival, 2 Temmuz tarihinde sona erecek.

Kaynak: AA