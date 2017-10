Karanlık dünyanın işçileri… Hangi şartlarda çalışıyor?

Ülkemizde işçilerin çalışma saatleri İş Kanunu ile belirlenmektedir. İş Kanunu da bu konuda, haftalık çalışma süresi belirlemeyi tercih etmiştir. Elbette günlük azami süre sınırlamaları olmakla birlikte; işçiler için çalışma süresi genel olarak haftada 45 saattir. Ancak madenciler için bu süreler farklı uygulanmaktadır.

Maden işçileri lehine düzenlemeler

Maden işçilerine yönelik bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Bu işçilerin yıllık izin süreleri uzatılırken, bunların olağan hallerde fazla çalışma yapması yasaklanmıştır. İşte bu lehe düzenlemelerden birisi de madencilerin çalışma süreleriyle ilgilidir.

Maden işçisinin çalışma süresi

İşçiler için genel kural, çalışma süresinin haftada 45 saat olması ve günlük çalışma süresinin de 11 saati aşmaması kaydıyla işverence dilediği gibi dağıtılabilmesidir. Kanun koyucu bu noktada devreye girmiş ve maden işçisinin haftalık çalışma süresini 37,5 saat olarak belirlemiştir. Üstüne bir de, günlük çalışma süresinin en çok 7,5 saat olabileceği ifade edilmiştir.

Bunu bir örnekle açıklayacak olursak; normal bir işçi mesela haftada 5 gün 9’ar saat çalıştırılabilirken, maden işçisi çalıştırılamaz. Çünkü hem haftalık 37,5 saatin üzerinde çalışması hem de günlük 7,5 saatin üzerinde çalışması yasaktır. Maden işçisi örneğin günde 7,5 saatten 5 gün boyunca çalıştırılabilir.

Maden işçisi bir gün içinde en çok 7,5 saat çalıştırılabilir. Aynı zamanda madencinin haftalık çalışma süresi de 37,5 saati aşamaz. Bu sürelere dikkat etmek kaydıyla, maden işçisinin mesaisi serbestçe belirlenebilir. Ama yukarıdaki günlük ve haftalık sürelerin üzerine çıkılmasının mümkün olmadığının ve maden işçilerine fazla çalışma yaptırılamayacağının unutulmaması gerekir.

Maden işçilerinin maaşları

Zenginliklerini gözleri ile gören ve onları çıkaran madenciler yerin binlerce alt altına inerek çalışmalarını yapmaktadır. Maden ocaklarında çalışmalarını sürdürerek işlerini meslek haline getiren madenciler yaptıkları işin hakkını alarak aylık olarak ücretlerini almaktadır. Riskli bir meslek olan madencilik gelişmiş ülkelerde ücretleri fazla olurken gelişmekte olan ülkeler de kısmen bu fiyat düşüş göstermektedir.

Yeraltından çıkarılan madenlerin işlenmesi için farklı bir alana götürülürken genellikle taş ocaklarında çıkarılan kömürler kazıyarak ve ayıklayarak çıkarılması sağlanır. Emek gerektiren bu işte zorluklar oldukça fazladır. Tehlikesi bir o kadar fazla olurken bireyler gelirlerini elde etmek için çalışmak zorunda olduklarını bildiklerinden dolayı bu işi yapmak zorundadır. Çalışma ortamda her an olabilecek olan göçükler çalışanlara zor anlar yaşatabilir. İş güvenliğinizi sağlayarak kendinizi korumak için gerekli olan araçları kullanmanız kesinlikle gerekmektedir. Can güvenliğinizi sağlamak için gereken ne varsa yapılmalı işinize kontrollü bir şekilde başlamanız sağlanmalıdır. Mineralleri ayıklayarak çıkarmak ve madenleri kazıyarak işlenebilir halde çıkabilirsiniz. Delikler açılarak bilinçli bir halde patlatılması sağlanır. Çıkan madenler ocağa yollanarak işletme aşamasına geçilir. Vagonlara yerleştirilen madenler raylarla sürülmesi sağlanır. Çıkarılan madenler türlerine göre ayrıştırılarak farklı bölmeler oluşturulur. Sıkı çalışmanın ardından madenci maaşları çalıştıkları saat aralıklarına göre farklılık göstermektedir. Yaklaşık olarak 2000 ila 2500 arasında maaş alacakları gündeme gelmektedir.