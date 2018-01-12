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'Karanlık avukat'ın fotoğrafı deşifre oldu

Karanlık avukat Fidel Okan’ın, “Tanımıyorum” dediği imamlarla fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı

12 Ocak 2018 Cuma 07:50
'Karanlık avukat'ın fotoğrafı deşifre oldu

FETÖ imamları İsa İmanlı, Hakan Kılınç ve Muharrem Aşıcı başta olmak üzere örgüt yöneticileri ile umre seyahatine giden karanlık avukat Fidel Okan'ın, "Tanımıyorum" dediği imamlarla fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı fotoğraflarda Fidel Okan, FETÖ'nün en önemli avukat imamlarından İsa İmanlı ile FETÖ'den aranan Bahadır kod adlı firari imam Hakan Kılınç'la birlikte görülüyor.

RLR2RA rezervasyon koduyla alınan biletler ve imamlarla seyahat ettiğini inkâr eden Okan'ı 2015'te kendi hesabından paylaştığı fotoğraflar yalanlıyor. Twitter hesabından dün iddialara cevap vermek için "Ben bu arkadaşlarımla Umre'ye gittim" diye fotoğraf paylaşan Okan o karede firari FETÖ imamı Hakan Kılınç'ın da olduğunu atlamış!
Fidel Okan, Umre seyahatinde çekilen diğer fotoğrafta bir çadırda bir yanında Hakan Kılınç diğer yanında İsa İmanlı'yla oturuyor.

Kılınç'ın 15 Temmuz darbe girişiminden önce Ankara'da Jandarma'da ve GATA'da görev yapan bu FETÖ'cü askerlerle yüzlerce kez irtibat kurduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıkmıştı. Ayrıca Kılınç'ın Anemon okullarına FETÖ soruşturması kapsamında el konuldu ve 11 ByLock'çu öğretmen mahrem imam oldukları için tutuklandı. Bu okulda çocuklarını okutan Günay Coşkun da FETÖ ile iltisakı nedeniyle MİT'te Sinyal İstihbarat Başkanı iken görevden alındı, şu anda tutuklu.

Fidel Okan, inkâr ettiği umre seyahatinde İsa İmanlı ve Hakan Kılınç ile birlikte çektirdiği fotoğrafı 12 Mayıs 2015'te Facebook'ta Medine başlığı ile paylaşmış.

CASUSLUK SORUŞTURMASINDA 1 NUMARA

MİT'te bu bölümün imamlığını yapan Kılınç, ayrıca İzmir Casusluk soruşturmasının bir nolu şüphelisi. Skandal fotoğrafta Okan'ın sağında görülen avukat imamı İsa İmanlı da ByLock kullanıcısı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2017/30185 nolu FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu. Fen bilgisi öğretmeni İmanlı, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan Ankara Sincan Cezaevi'nde yatıyor.


(Sabah)
Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 07:50
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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