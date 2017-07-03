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Karanlık adam kirli para

Ortadoğu’da her krizin ve kaosun altından çıkan tek isim Birleşik Arap Emirlikleri Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe ile ilgili bir skandal daha patlak verdi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:14
Karanlık adam kirli para

Wall Street Journal’in haberine göre 2015 yılında Malezya yatırım fonlarından hortumlanan 66 milyon dolar BAE Washington Büyükelçisi Yusuf Uteybe’nin banka hesabından çıktı. 

WSJ haberinde, sızdırılan maillerde ortaya çıkan Uteybe’nin ticari ortağı Sharer Awartani ile Malezyalı finansör Jho Low’un toplantılarına dikkat çekti.

Katar’a ait El Cezire kanalı aleyhine 100 milyon dolarlık dava açan eski kanal çalışanı Muhammed Fehmi’nin hukuki süreci başlatmadan önce Uteybe’den 250 bin dolar aldığı iddia edildi.

Ayrıca 3 Haziran’da BAE Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'ye ait olduğu iddia edilen ve bazı hacker gruplar tarafından ele geçirilen e-postalar yayınlandı. E-postalarda Büyükelçi’nin İsrail yanlısı Demokrasiyi Savunma Vakfı (FDD) ile yakın ilişki içinde olduğu ve Türkiye ile Katar'a karşı ortak politikalar geliştirmeye çalıştıkları iddia edildi.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:14
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