Karamollaoğlu'ndan 'tek tip' eleştirisi
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 121. maddesiyle getirilen düzenlemeye ilişkin konuştu.27 Aralık 2017 Çarşamba 15:49
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 121. maddesiyle getirilen düzenlemeye ilişkin, "Bu çok yanlış, nereye çekilebileceği belli olmayan ucu açık bir ifadedir." dedi.
Partisinin Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Karamollaoğlu, Türkiye'nin 20 Temmuz 2016'dan beri Olağanüstü hal (OHAL) ile yönetildiğini belirtti.
Karamollaoğlu, 15 Temmuz'dan bu yana 30 ayrı KHK yayınlandığını, KHK ile yönetilen bir Türkiye'nin ortaya çıktığını iddia etti.
KHK ile düzenlenmeyen tek bir alanın kalmadığını değerlendiren Karamollaoğlu, kanunun yerini kararnamelerin aldığını savundu.
Karamollaoğlu, 696 sayılı KHK'deki söz konusu düzenlemeye ilişkin ifadeleri okuyarak, şöyle devam etti:
"Bu çok yanlış, nereye çekilebileceği belli olmayan ucu açık bir ifadedir. Bu konuyu tüm siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri tenkit etti, gündeme getirdi. Hükümet de bu konuda 'Hayır yanlış anlıyorsunuz, bu manaya gelmiyor. Sadece 15 Temmuz belki 16 Temmuz sabahına kadar olan hadiselerle ilgili.' dedi. Sayın bakanlar da bunu ifade etti. Böyle bir durumda hükümetin yapması icap eden, işte bu açıklamayı bir kanun hükmünde kararnameyle yayımlamasından ibaretti. Bu kadar basit bir iş."
Karamollaoğlu, bu tür kararnamelerin beklenmeyen ve istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak, "Bu ülke geçmişte kendisini devlet yerine koyan, devlet adına iş yapmaya kalkanlardan çok çekmiştir. Acaba faili meçhuller dönemine yeniden mi giriyoruz gibi bir hava oluşuyor." diye konuştu.
"Tek tip kıyafet" düzenlemesine de değinen Temel Karamollaoğlu, "Tecrübe edilen bir şeyin yeniden tecrübe edilmemesi gerekir. Tek tip kıyafet zorunluluğunu 12 Eylül'de kısmen tecrübe ettik. Tek sonucu dünya kamuoyunda Türkiye'yi itibarsızlaştırmak oldu. Bugün de aynı hataya düşülüyor. Kaş yapacağım derken göz çıkartılıyor." ifadesini kullandı.
Karamollaoğlu, darbe teşebbüsünde bulunan kim varsa en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini, bu süreç yürütülürken en azami hassasiyetin gösterilmesi, en doğru metodun seçilmesi ve hiçbir masum insana suçlu muamelesi yapılmaması gerektiğini bildirdi.
"TAŞERON İŞÇİLERİNİN PROBLEMLERİ DOĞRU ÇÖZÜLMEDİ"
Son KHK'de yaklaşık 1 milyon taşeron işçinin de gündeme geldiğini hatırlatan Karamollaoğlu, KHK ile yine taşeron işçilerinin problemlerinin doğru çözülmediğini öne sürdü. Karamollaoğlu, taşeronluğun tarif edilmesini isteyerek, "Hangi sebeplerle taşeron işçi görevlendirilecek belirleyin. Onun arkasından da kendinize göre onların ücretleriyle, haklarıyla ilgili bir takım düzenlemeler getirin. Bu takdirde bu iş böyle giderse, Türkiye'deki problemleri bu yönetim çözemez." dedi.
Karamollaoğlu, asgari ücret tespit çalışmalarına ilişkin, "Gündemdeki konu ne yine açlık sınırı. 15 yıldır iktidarda bulunan bir parti, hala asgari ücret denildiği zaman açlık sınırını gündeminde tutuyor. Bu acziyetin, beceriksizliksizin ve problemi çözememenin bir ifadesidir. Çalışan bir insan niye açlık sınırına mahkum olsun?" ifadesini kullandı.
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Osman Er20 dk önce ... Daha bir müslümanı savunduğunu göremedik... Alparslan107133 dk önce Fetönün değişik bir versiyonu ....Kimlere kaça kiralandı acaba....? Osmanlı kadını 33 dk önce .... Her şeyde abd yi örnek alanlar bunda niye itiraz ediyosunuz?Size de giyersinizdiye mi korkuyorsunuz? Ali Kemal41 dk önce .... Karamollaoglu 2019 da partinlebizi desteklersen seni severiz .... Murat42 dk önce Türkiye'yi itibarsizlaştiran sadecemahkumların giyeceği tek tip elbisesimi? Erbakanin partisini itibarsizlaştirdigin dan bahsetsene.CHP ve HDP ile ayni saftasin.seni kaça satın aldılar... Osman46 dk önce Sen ne diyon .... demir58 dk önce ne diyeyim siyasi körlük icindesiniz millet ve islam düşmanlarıyla aynı fotoğraf karesi icindesiniz yazık sizi böyle gördükce üzülüyoruz Allah'ın bir kulu1 sa önce Lan geri zekalı abd ye bak bakalım guantanamo daki insanlara ne giydirdi. Bu insanlar birde siyasteçi olarak ortada dolaşıyorya. Bekir gökçe1 sa önce ..... çıkıp bişeyler soyluyo .... cuma 1 sa önce fetö seninle guru duyuyor temel. abd ve israil senden çok şey bekliyor belliki. dış basının bakış açısına tüküreyim onlar bir türlü müslümana zulmü göremedi tek tipi göreceklerse varsınlar gözlerine girene kadar görsünler. sen daha neyin kafasını yaşıyorsun. bunu cahilliğinden söylediysen evkine yakışmıyorsundur yok cahilliğinden değil biilinçli söylüyorsan bu millete yakışmıyorsundur.