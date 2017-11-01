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Karamollaoğlu’ndan net açıklama: 100 bin imza ile…

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı seçimi için hazırlandıklarını ve gerekli olan 100 bin imzayı toplayacaklarını söyledi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 00:03
Karamollaoğlu’ndan net açıklama: 100 bin imza ile…

Yeni Malatya Gazetesi ve malatyahaber.com sitesine verdiği röportajda bir çok konuya değinen Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, " AK Parti ’de müzakere yok. Fikir paylaşımı yok. Türkiye ’yi de bu hale getiriyorlar şimdi. Türkiye’de tek kişi var. AK Parti diye bir şey var mı? Bana göre yok. Bir kişi karar veriyor" ifadelerini kullandı.

100 BİN İMZA İLE ADAY ÇIKARACAĞIZ

2019'da yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili soruyu cevaplayan Karamollaoğlu şunları söyledi:

"Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı olacak. Bunu zaten daha önce açıklamıştık. Mecliste grubumuz olmadığı için bir adayı parti olarak belirleme imkânımız yok ama biz 100 bin imza ile bir aday çıkaracağız. Tabanda şöyle bir hareketlenmenin farkına varıyoruz. Saadet Partisi’nin söylediklerine insanlar kulak kabartmaya başladı. Dinleme en önemli iştir. Dinlemeden, anlamadan, politikalarımızı bilmeden kimsenin bize teveccüh etmesi mümkün değil. Nereye gitsek büyük teveccüh var. Gelecekte Saadet Partisi’nin Türkiye politikalarında çok etkili bir unsur olarak yer alacağına inanıyorum. Mahalli seçimler ve genel seçimler birlikte olur veya genel seçimler öne alınabilir. Her halükarda AK Parti toparlanmaya çalışırken daha büyük hatalar yapmaya başladı. AK Parti’de müzakere yok. Fikir paylaşımı yok. Türkiye’yi de bu hale getiriyorlar şimdi. Türkiye’de tek kişi var. AK Parti diye bir şey var mı? Bana göre yok. Bir kişi karar veriyor. Bir kişi düşünüyor. Hiçbir ülke böyle gelişip kalkınamaz. Bu sistemin tekrar ele alınıp değiştirilmesi lazım. Ne kadar zeki olursa olsun, böyle bir yöntemle bir ülke yönetilemez."

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 00:03
  1. temel karamollaoğlu
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