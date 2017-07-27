Karamollaoğlu'ndan Müslüman liderlere 'Venezuela' tepkisi!

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Mescid-i Aksa’da yaşanan Siyonist zulmüne bir kez daha sert bir dille tepki gösterdi. Zulme karşı birlik olmak için 30 Temmuz Pazar günü saat 17.00’de İstanbul Yenikapı’da ‘Büyük Kudüs Mitingi’ni düzenleyeceklerini söyleyen Karamolloğlu, şu çağrıda bulundu: “Bu miting ile bütün dünyaya ve İsrail’e, ‘Biz Kudüs’e bütün bir halk olarak sahip çıkıyoruz, çıkmaya devam edeceğiz. Tüm İslam âlemi olarak ayağa kalkalım’ demek için yapıyoruz. Bu yüzden görüşü ne olursa olsun zulme karşı duran. ‘Kudüs bizimdir’ diyen tüm kesimleri, vatandaşlarımızı Yenikapı’ya bekliyoruz. Yenikapı’ya gelin. Gelin ki gücümüzü dünya görsün.”



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısı parti genel merkezinde gerçekleştirdi. Dünyanın gözü önünde Mescid-i Aksa’da yaşanan zulmü sert bir dille kınayarak konuşmasına başlayan Karamollaoğlu, yaşanan zulme karşı tüm İslam âleminin ayağa kalktığını ancak İslam ülkelerinin yöneticilerinin zulme karşı tepkisiz kalmalarını eleştirdi.



MÜSLÜMAN YÖNETİCİLERDEN BEKLEDİĞİMİZ TEPKİ VENEZUELA’DAN GELDİ

Siyonist zulme karşı tüm cılız söylemleri bastıran tepkinin Venezuela’dan geldiğini belirten Karamollaoğlu, “Biz İslam ülkeleri yöneticilerinden beklerken Siyonist zulme en sert tepki Venezuela Devlet Başkanı Maduro’dan geldi. Maduro, işgalci İsrail’i sert bir dille kınarken, tüm İslam âlemine ayağa kalkma çağrısı yaptı.” dedi.



ZULME KARŞI SÖZ BİTTİ! BİR ARAYA GELME VAKTİ GELDİ!

İsrail’e karşı her saat başı kınama mesajı yayınlamanın bu yangını söndürmeye faydası olmadığını aksine her kınama sonrası İsrail’in zulmünü arttırdığını vurgulayan Karamollaoğlu, “Aksa’da yaşananlar bardağı taşıran son damla oldu. Artık kınamanın, söz söylemenin zamanı bitti. Tüm İslam ülkeleri bu Siyonist zulme karşı bir araya gelmeli.” diye konuştu.



İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI GÖREVİNİ NE ZAMAN YERİNE GETİRECEK?

İslam âlemini her türlü saldırı ve hesaplara karşı korumak ile birlik ve beraberliğini sağlamak için kurulmuş olan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Aksa’da yaşanan zulme yönelik cılız tepkiler vermesini eleştiren Karamolllaoğlu, şunları kaydetti: “Neredeyse 50 yıldır kurulmuş olan İİT’nin hiçbir konuda gereken titizliği göstermesine şahit olamadık. Eğer bu durumda bile üzerine düşen görevi yerine getirmez ise ne zaman yapacak? Şimdi harekete geçmez ise ne zaman geçecek?”



YENİKAPI’YA BEKLİYORUZ

İslam ülkelerinin yöneticilerinin şahsiyetli politika izlemeleri ve bir araya gelmelerini sağlamak için 30 Temmuz Pazar günü saat 17.00’de İstanbul Yenikapı’da ‘Büyük Kudüs Mitingi’ni düzenleyeceklerini ifade eden Karamollaoğlu, “Mitingi Saadet Partisi olarak düzenliyoruz. Ancak hiçbir parti bayrağı, sembolü olmayacak. Çünkü Kudüs hepimizin ortak davasıdır. Biz bunu bir vazife olarak görüyoruz. Bu miting ile bütün dünyaya ve İsrail’e, ‘Biz Kudüs’e bütün bir halk olarak sahip çıkıyoruz, çıkmaya devam edeceğiz. Tüm İslam âlemi olarak ayağa kalkalım’ demek için yapıyoruz. Bu yüzden görüşü ne olursa olsun zulme karşı duran. ‘Kudüs bizimdir’ diyen tüm kesimleri, vatandaşlarımızı Yenikapı’ya bekliyoruz. Yenikapı’ya gelin. Gelin ki gücümüzü dünya görsün.” çağrısında bulundu.



HERKESİ AYNI KEFEYE KOYAMAYIZ

Kimi yerlerde bulunan Havra veya Sinagoglara yönelik yapılan saldırıları da eleştiren Karamollaoğlu, bu tip saldırıların hiçbir zaman kabul edilemeyeceğini söyledi. Karamollaoğlu, “Biz birine kızdık diye gidip bir başkasına saldıramayız. Yâda aynı dine mensup herkesi aynı kefeye koyamayız. İsrail’in yaptığı vahşetlerin nasıl kendi vatandaşları tarafından tepki gördüğünü de biliyoruz, görüyoruz. Hatta Nazi kamplarda zulme maruz kalmış birçok Yahudi, İsrail’in bugün ki uygulamalarını Nazi’lere benzetiyor.” şeklinde konuştu.