Karamollaoğlu'ndan flaş referandum açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Hayır çıkarsa da kimsenin infiale kapılmasına gerek yok, evet çıkarsa da kimsenin telaşa kapılmasına gerek yok. Burası bizim memleketimiz.' dedi.

Karamollaoğlu'ndan flaş referandum açıklaması
Eklenme: 16 Nisan 2017, 15:39

Anayasa değişikliği halk oylaması için Çankaya Lisesi'ne saat 14.00'te gelen Karamollaoğlu, görevlilerin belgelerini kontrol etmesinin ardından 1066 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Karamollaoğlu, oy kullanma işlemini tamamladıktan sonra sandık görevlilerine teşekkür etti.

Okul çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, sonuç ne olursa olsun milletin tercihine saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Karamollaoğlu, Türkiye'de huzurun, barışın gelmesi ve ülkenin kalkınmasını sağlamak için adaletin tecelli etmesine gayret göstereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah çıkacak netice, yarın çok büyük bir şey değiştirmeyecek. Hayır çıkarsa da kimsenin infiale kapılmasına gerek yok, evet çıkarsa da kimsenin telaşa kapılmasına gerek yok. Burası bizim memleketimiz. İnşallah güzel netice alırız ve inşallah bunun arkasından memleketimizde, huzur kamil manada teşekkül eder. Huzur da adaletin tecelli etmesine bağlıdır. Tekrar memleketimiz, milletimiz, bölgemiz ve insanlık için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

 
EtiketlerÇankaya LisesiTemel Karamollaoğlu
HABER YORUMLARI
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abdo

karalar yağmış saadetin başına. erbakan hayatta olsaydı saadet partisini kapatırdı.

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inanç

Anlaşıldı sen hep şerre çalışmışsınortadan konuşma taraf olmayan bertaraf olurok yaydan çıktı hayır çıkması durumda sence bu hükümeti yerinde bırakırlar mı cumhurbaşkanını sorgulamazlar mıdarbe için zemin oluştu demezler mifetöcüler tekrar harekete geçmez mi PKK evet çıkarsa sonumuz olur derken hayır çıkarsa bu cesaretle daha çok saldırmaz mı.. Yoksa sivas olaylarında senindemi parmağın vardı

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h.a

siz birşeye gayret göstermeyin erbakan hocanın kemiklerini sızlatmayın yeter.

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Abdulcabbar

bir laf vargenellikle dönekler için kullanılır :"ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol oranı Burani oynatma...."bilmiyorum buraya uyuyor mu bu laf

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mehmet

İYİKİ SÖYLEDİN BİLMİYORDUK ÖGRENDİK

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alattinkılıç gurun

vatanın parangalarla eskisi gibi kovalisyonlarla bir arpa boyu gidemeyiphirgur lemi ikide bir darbeleri

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Madımağın Basiretsizi

Tüm yurtta Refah' lı Belediyecilik inanılmaz bir tavan yapmışken, O, Sivas' ta öyle dirayetsiz bir belediye başkanlığı yaptı ki, tüm provokatörler bayram etti.

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kibarcik

senı vb lerınızı 50 yıl sırtımızda tasıdık zehır zıkkım olsun ıngılız dölüsakalın batsın rab bım basına cok acemı b ır şeytan musallat etsın emiiiiip. tesi kına gonderecegız makatına yakarsın

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HACI

Seni ciddiye alanın aklına şaşarım.Evet çıkacağını adın gibi niliyorsun ama nefis yakalamış seni.Oyalan dur fani dünyada

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Menmet Tanriverdi

Allah belani versin

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Ayhan

surekli bu sulugun neden haberini yapiyorsunuz

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Şeref sümbül

Hadi ordan ......

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oflu

dusunuyorumda yarin mahserde mizan kuruldugunda almanya,avusturya,belcika vs devletler,chp,hdp,fetö,saadet bir tarafta ak parti,mhp bir tarafta,alemlerin Rabbi olan ALLAH c.c ya sorarsa saadetlilere siz kibleden,ezandan,namazdan,kurandan bihaberlerin arasinda ne isiniz vardi diye,acep cevaplari ne olurdu,bence Kem küm olurdu sadece kem küm

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Ugur

Ulann... Karamaloğlu...

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Bedriakcay

Her zaman cok bilmislik bu yaptiginiz tarihi bir kallesliktir

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Türkmen

Şu adamı haber yapıp durmayın gördükçe moralim bozuluyor...Adamın dünyadan haberi yok.

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Cemil arıgün

Rezilllll

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Yeni Akit
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