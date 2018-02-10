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Temel Karamollaoğlu'ndan Zeytin Dalı açıklaması: İnşallah kısa zamanda...

Afrin’de devam eden Zeytin Dalı operasyonuna yönelik konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Herhangi bir ülke böyle bir hadiseyle karşı karşıya kaldığı zaman, uluslararası kurallar gereği müdahale etme hakkına hatta biraz ötede mesuliyetine sahiptir. Bu harekat sınırlarımızda başladı. İnşallah kısa zamanda biter diye ümit ediyorum." dedi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 20:02
Temel Karamollaoğlu'ndan Zeytin Dalı açıklaması: İnşallah kısa zamanda...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Herhangi bir ülke böyle bir hadiseyle karşı karşıya kaldığı zaman uluslararası kurallar gereği müdahale etme hakkına hatta biraz ötede mesuliyetine sahiptir. Bu harekat sınırlarımızda başladı. İnşallah kısa zamanda biter diye ümit ediyorum." dedi.

Karamollaoğlu, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Saadet Partisi 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bölgenin ve dünyanın çok karmaşık bir dönemden geçtiğini belirtti.

Çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduklarını dile getiren Karamollaoğlu, batı aleminin karışık olduğunu, ABD'nin başında ise ne yapacağı, söyleyeceği kestirilemeyen birisinin bulunduğunu ifade etti.

Yaşanılan kargaşa nedeniyle Türkiye'nin sınırlarını tehdit eden birtakım gelişmelerin olduğunu anlatan Karamollaoğlu, "Bunların neticesinde silahlı kuvvetlerimiz Suriye sınırımızda bir harekat başlatmak mecburiyetinde kaldı." diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehadet şerbeti içenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileyen Karamollaoğlu, böyle dönemlerin endişe verdiğini söyledi.

Harekatın kısa zamanda başarıyla tamamlanmasını dileyen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda ülkemizin birçok problemi var. En sıcak problem de Afrin harekatıdır. Herhangi bir ülke böyle bir hadiseyle karşı karşıya kaldığı zaman, uluslararası kurallar gereği müdahale etme hakkına hatta biraz ötede mesuliyetine sahiptir. Bu harekat sınırlarımızda başladı. İnşallah kısa zamanda biter diye ümit ediyorum ama karşımızda NATO vesilesiyle dostumuz gibi görünen Amerika var. Bazıları Amerika'yı kurtuluşa vesile olarak görebilir ama dünyada ABD nereye müdahale etmişse veya müdahale etmeye kalkmışsa orada kan ve gözyaşı olmuştur."

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 20:02
  1. Malatya
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. Afrin
  4. ABD

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  • Güney DoğuluGüney Doğulu55 dk önce
    Hrm naluna hem mıhına derler bu konuşmana Temel Karamollaoğlu. Ne zaman akıllanıp AK Partide milli mutakabak yapacaksınız? Varmı o yürek sizde ?
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