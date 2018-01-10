Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a 100 bin imza cevabı!

Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ın "100 bin imza bulamayacağını düşünenler, noter parasından çekinenler bu işe hiç girişmesinler" sözlerine cevap verdi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 15:15
Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a 100 bin imza cevabı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için 300 bin imzayla dahi seçim kurullarına başvurabileceklerini belirterek, "Bizim endişemiz noter parası değil, demokrasiye engel çıkarılmasıdır." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Anayasa değişikliğine ilişkin uyum yasalarının referandumdan en geç altı ay sonra çıkarılması gerektiğini ve bu sürenin geçen ekim ayında dolduğunu belirten Karamollaoğlu, düzenlemelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hala sunulmamasını doğru bulmadıklarını bildirdi.

Karamollaoğlu, "Umarız ki iktidar uyum yasalarını da kanun hükmünde kararname ile çıkarma yoluna gitmez. Bu, kendisine yapacağı en büyük kötülük olur." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN BİZİ YANLIŞ ANLAMIŞ

Seçim barajının kaldırılması gerektiğine işaret eden Karamollaoğlu, partiler arası ittifaka imkan tanınmasını ve Hazine yardımının bütün partilere adil şekilde yapılmasını istedi.

Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı için aranan 100 bin imza şartının engelleyici değil, teşvik edici, zorlayıcı değil, kolaylaştırıcı olması gerektiğini" vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanı, bizim 100 bin imzayla ilgili teklifimizi anlaşılan yanlış anlamış. Bu yüzden, '100 bin imza bulamayacağını düşünenler, noter parasından çekinenler bu işe hiç girişmesinler.' anlamında bir cümle kullandı. Bizim 100 bin imza toplamakta hiçbir endişemiz, tereddüdümüz kesinlikle yok. Değil 100 bin, inşallah biz 300 bin imza ile bu teklifi seçim kurullarına sunacağız. Bizim endişemiz noter parası değil, demokrasiye engel çıkarılmasıdır." diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 15:15
  1. saadet
  2. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrailli bakandan insanlık dışı açıklama: Ölme vakitleri geldi
    1. İsrailli bakandan insanlık dışı..
    2. Van Persie son paylaşımıyla çıldırttı!
    3. ABD'den dünyayı tedirgin eden hamle!..
    4. Meteoroloji böyle duyurdu: Aniden..
    5. Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a 100 bin..
    6. CHP'den bu kareye tepki: İçim sızladı!
    7. İngiltere 'mikro plastik' üretimini..
    8. Antalya için şiddetli yağış uyarısı
    9. Sırrı Sakık'tan ırkçı Hasip Kaplan'a..
    10. Osmaniye’de 440 kilo kaçak peynir ele..
    11. Memleket sevdalıları aranıyor
    12. Katil İsrail ABD'deki yahudilere..
    13. Bakan Tüfenkçi karekodlu çek sistemi..
    14. Rus üssünü vuran İHA'lar!
    15. Puigdemont koltuğunu geri alacak
    16. CHP bunu yediremedi! Bakın ne yaptılar
    17. Galatasaray, Hagi'nin takımıyla..
    18. Başbakan'la gazeteciler arasında..
    19. ABD Büyükelçiliği'nde bomba alarmı
    20. Kamyonetten düşen panolar dehşet..
    Sudan'dan flaş Türkiye kararı!
    Sudan'dan flaş Türkiye kararı!
    İran'dan sonra o ülke ayaklandı
    İran'dan sonra o ülke ayaklandı
    7 yıl içinde Anadolu’ya yayılacak… Türkiye için korkutan rapor!
    7 yıl içinde Anadolu’ya yayılacak… Türkiye için korkutan rapor!
    ''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
    ''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
    'Türkler için zamanı geldi'
    'Türkler için zamanı geldi'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
    İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
    Fransa'dan küstah 'PKK' hamlesi!
    Fransa'dan küstah 'PKK' hamlesi!