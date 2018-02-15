Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Karamollaoğlu'ndan 'Başbuğ' açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, önceki gün konuk olduğu CNN Türk canlı yayınında, İlker Başbuğ hakkındaki soruyu cevapladı.

15 Şubat 2018 Perşembe 11:45
Karamollaoğlu'ndan 'Başbuğ' açıklaması

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, CNN Türk'te katıldığı "Ne Oluyor" programında önemli açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, program sunucusu Şirin Payzın'ın İlker Başbuğ'un açıklamalarına dair sorduğu soruya cevap verdi.

Erdoğan'ın sert tepki gösterdiği Başbuğ'un ifadeleri için Karamollaoğlu, "Sayın Başbuğ'un beyanatını da açıklamasını da okudum. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı çok sert tepki gösterince bende şu kanaat hasıl oldu. Herhalde Sayın Cumhurbaşkanı'na ya bazı şeyleri çıkararak veya ekleyerek bir kanaat, bir fikir iletildi" dedi.

"İlker Başbuğ'un açıklamalarının içinde ne bugünkü iktidarı tenkit eden ne operasyona karşı bir tavır olan hiçbir şey göremedim" diyen Karamollaoğlu, "Böyle bir durum karşısında bizim önce içeride birlik ve beraberlik olmamız icap eder. İktidar buna özen göstermelidir." ifadelerini kullandı.

BU DA SUÇSA HAPI YUTTUK O ZAMAN

Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir operasyon, seçim malzemesi yapılmamalıdır. Siyasi bir malzeme yapılmamalıdır. Çünkü hakikaten önemli bir harekat yapılıyor. Bu harekatın başarılı olması, ancak siyasi bir malzeme haline getirilmemesi, bu harekatın başarılı olabilmesinde iç barışa da önem verilmesi gerekir kanaatindeyim. Eğer bu da suçsa hapı yuttuk o zaman."

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 11:45
  1. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu
  2. Ne Oluyor
  3. Şirin Payzın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır'da 3 bin polisle '15 Şubat' operasyonu: Çok sayıda gözaltı
    1. Diyarbakır'da 3 bin polisle '15 Şubat'..
    2. İran güçleri, YPG'li teröristlerle..
    3. CHP’li Bozkurt'dan büyük ihanet!
    4. 18 milyon liraya bloke konuldu: Yok..
    5. Artvin’de baraj suları çekildi, ortaya..
    6. İran terör örgütü PKK'yı vurunca ABD..
    7. Mersin'de aküden 2 kilo 840 gram eroin..
    8. Antalya’da polisin durduğu araçta..
    9. Küba'daki diplomatların sorunun nedeni..
    10. Ankara'da sigarayla bindiği..
    11. Kılıçdaroğlu CHP'li milletvekillerine..
    12. AK Partili Naci Bostancı'dan CHP'ye..
    13. Sofiane Feghouli: İnşallah şampiyon..
    14. Hükümet'ten Afrin operasyonunun..
    15. Soros'un ortağı uyardı: Felaket olacak!
    16. Karamollaoğlu'ndan 'Başbuğ' açıklaması
    17. 'İran Türkiye'ye teşekkür borçlu!..
    18. Karadeniz inadı tuttu! Yaparsın,..
    19. Teröristbaşını 60 saniyede paketlediler!
    20. Dindirin artık şu gözyaşlarını
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    "Mayıs ayında topyekün saldıracaklardı"
    "Mayıs ayında topyekün saldıracaklardı"
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...