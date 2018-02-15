Karamollaoğlu'ndan 'Başbuğ' açıklaması

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, CNN Türk'te katıldığı "Ne Oluyor" programında önemli açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, program sunucusu Şirin Payzın'ın İlker Başbuğ'un açıklamalarına dair sorduğu soruya cevap verdi.

Erdoğan'ın sert tepki gösterdiği Başbuğ'un ifadeleri için Karamollaoğlu, "Sayın Başbuğ'un beyanatını da açıklamasını da okudum. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı çok sert tepki gösterince bende şu kanaat hasıl oldu. Herhalde Sayın Cumhurbaşkanı'na ya bazı şeyleri çıkararak veya ekleyerek bir kanaat, bir fikir iletildi" dedi.

"İlker Başbuğ'un açıklamalarının içinde ne bugünkü iktidarı tenkit eden ne operasyona karşı bir tavır olan hiçbir şey göremedim" diyen Karamollaoğlu, "Böyle bir durum karşısında bizim önce içeride birlik ve beraberlik olmamız icap eder. İktidar buna özen göstermelidir." ifadelerini kullandı.

BU DA SUÇSA HAPI YUTTUK O ZAMAN

Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir operasyon, seçim malzemesi yapılmamalıdır. Siyasi bir malzeme yapılmamalıdır. Çünkü hakikaten önemli bir harekat yapılıyor. Bu harekatın başarılı olması, ancak siyasi bir malzeme haline getirilmemesi, bu harekatın başarılı olabilmesinde iç barışa da önem verilmesi gerekir kanaatindeyim. Eğer bu da suçsa hapı yuttuk o zaman."