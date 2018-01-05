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Karamollaoğlu’ndan Abdullah Gül açıklaması… 'Gül Partinin…’

Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollağlu, Abdullah Gül ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

05 Ocak 2018 Cuma 08:08
Karamollaoğlu’ndan Abdullah Gül açıklaması… 'Gül Partinin…’

SP lideri Karamollaoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ana muhalefet partisinin genel merkezinde bir görüşme gerçekleştirdi.

'AK PARTİ'DE KOPUŞLAR VAR'

Görüşmenin basına kapalı bölümünde Karamollaoğlu’nu AK Parti’nin oylarının yüzde 30 bandına ineceğini söyledi ve “Partinin kuruluş aşamasında olanlar, ortak aklın yerine gücün tek elde toplanması nedeniyle rahatsızlık duyuyor. Bu da partide kopuşlara neden oluyor. Korku iklimi nedeniyle konuşamıyorlar” dedi.

'GÜL 'PARTİNİN KURUCUSU DEĞİL' NOKTASINA KADAR GELDİ'

Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ilgili açıklamasının ardından iktidar kanadından gelen eleştirileri anlamakta güçlük çektiğini söyledi ve “Eski bir Cumhurbaşkanı’nın ‘Benim tereddüdüm var’ demesi karşısında, kendisine karşı takınılan üslup ve ‘partimizin kurucusu değil’ noktasına kadar vardırılmasını anlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz” dedi.

'BUNU DÜNYAYA ANLATAMAYIZ'

Karamollaoğlu toplantıda, OHAL ve KHK’lar da değerlendirildi. Karamollaoğlu, uyum yasaları veya Anayasa’da, ‘Seçim dönemlerinde OHAL sona erer’ şeklinde bir düzenleme yapılmasını önerdi. Kılıçdaroğlu da bu öneriye destek vererek, “Bırakın seçimi OHAL’in derhal kaldırılması gerekiyor. OHAL şartlarında seçim yapılmasını dünyaya anlatamayız. Bu Türkiye’nin itibarına büyük zarar verir” dedi.

 

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 08:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • AKINCIAKINCI1 sa önce
    KARAMOLLAOĞLU SEN KAÇTANEİL GEZDİNKİDÜNYADAKAÇ ÜLKE DOLAŞACAKSIN. REİSİMİZSENİNGİBİ 12 SAATUYUMUYOR 4 SAATYA UYUR YA UYUMAZ. BİR PROGRAMINIZ BİR PROJENİZYOKÜLKEMİZİÇİN SADECE SIKILMADAN CAKCAKATIP TUTUYORSUNUZ ARTIKBU LAFSALATALARINIDOLMALARINIBUMİLLETYEMİYORİCRAATLA GELİN....
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