Karamollaoğlu'ndan 29 Ekim mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz, cumhuriyetin kuruluşunu, 600 yıllık bir mirastan sonra varlığımızı korumak ve tarihteki rolümüzü yeniden inşa etmek olarak görüyoruz. Bugün daha fazla sürdürülmesi mümkün olmayan mevcut dünya düzenine karşı mücadele etmek 1923'ün güncel halidir." değerlendirmesinde bulundu. ‬

Karamollaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Mesajında 20'nci yüzyılın mazlum coğrafyaların uluslararası güçler tarafından tahakküm altına alınması, işgali ve sömürgeleştirme çabalarıyla başladığını belirten Karamollaoğlu, 29 Ekim'in bu düzene karşı çıkışın adı olduğunu ifade etti.

Türklerin bir asır önce kendi topraklarını her türlü emperyalist işgal ve talana karşı koruduklarına dikkati çeken Karamollaoğlu, bu işgal, talan ve statükoya karşı çıkışın hafızalarda hep canlı tutulması gerektiğini aktardı.

Karamollaoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Biz, cumhuriyetin kuruluşunu, 600 yıllık bir mirastan sonra varlığımızı korumak ve tarihteki rolümüzü yeniden inşa etmek olarak görüyoruz. Bugün daha fazla sürdürülmesi mümkün olmayan mevcut dünya düzenine karşı mücadele etmek 1923'ün güncel halidir.‬ 29 Ekim, takvimlere sıkıştırılmış bir anmanın ötesinde mevcudiyetimizin, müktesebatımıza göre şekillendirilmesi olarak değerlendirilmelidir.‬ Bu mana ile necip milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."