Karamollaoğlu'ndan 2019 seçimleri açıklaması

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, Gaziantep'te partisi tarafından düzenlenen Medya Buluşması'nda, gazetecilerle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Karamollaoğlu, hükümetin iç ve dış politikalarını eleştirdi.

'İNANIYORUZ Kİ BU ADAY, KAZANACAK'



Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstereceklerini belirterek, bu adayın kazanacağını savunan SP Lideri Karamollaoğlu, "Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde bir aday çıkaracağız ve Allah'ın izniyle de inanıyoruz ki samimi olarak bu aday, kazanacak. Diğer partiler de aday gösterebilir ki gösterecekler de büyük ihtimalle. Ama şu andaki manzara, artık bu işin böyle gitmeyeceğine inananların adedinin arttığını gösteriyor" diye konuştu.