Karamollaoğlu: Zeytinyağı operasyonuna…

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün parti genel merkezinde haftalık basın açıklamasında gündemi değerlendirdi. Zeytin Dalı Harekatı'nın gerekli bir operasyon olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, "Sınırlarımızda Türkiye'ye zarar verecek bir koridorun özellikle ABD tarafından oluşturulmasına izin veremeyiz" diye konuştu. Karamollaoğlu, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne zaman görüşeceklerini sorusuna da cevap verdi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 19'uncu gününde konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, harekata destek verdi. Karamollaoğlu, "İktidar, milli bir meseleyi siyasi bir malzeme haline getirme eğiliminde iç politikada. Bizim birlik ve beraberlik içinde olmamızın icap ettiği bir dönemde iktidarların böyle bir yolu tercih etmesi anlaşılır bir tavır değildir. Ne yazık ki hükümet bu tavrıyla Zeytin Dalı Harekatı'nı tabiri caizse zeytinyağı operasyonuna çevirme çabasında. Afrin'i bahane ederek her türlü ülke problemini sümen altı etmenin yolunu arıyor" diye konuştu.

"SINIRLARIMIZDA ABD TARAFINDAN TERÖR KORİDORU OLUŞTURULMASINA İZİN VERMEYİZ"

Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sınırlarımızda Türkiye'ye zarar verecek bir koridorun özellikle ABD tarafından oluşturulmasına izin veremeyiz. Bunu herkes bilsin. O bölgedeki Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimiz de bilsin ki Amerika ile aynı çuvala girilmez. Amerika menfaati gerektirdiği zaman herkesi ezer, bundan dolayı da böyle bir noktada biz bu harekatın yerinde olduğuna vurgu yapıyoruz" diye konuştu.

"YAKINDA GÖRÜŞECEĞİZ"

Karamollaoğlu, gazetecilerin, "Cumhurbaşkanıyla bir görüşme yapacaktınız, bir randevu talebiniz vardı, tarih belli oldu mu?" sorusu üzerine "Yakında görüşeceğiz inşallah" cevabını verdi.