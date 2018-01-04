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Karamollaoğlu Türk-İş'i ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,  taşeron işçilere kadro hakkı getiren yasal düzenlemeye ilişkin, "Asli görevde  bulunanlarla taşeronlar arasında kesinlikle hiçbir farkın olmaması icap eder."  dedi.

04 Ocak 2018 Perşembe 18:29
Karamollaoğlu Türk-İş'i ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a iadei ziyarette  bulundu.

Ziyarette konuşan Karamollaoğlu, 16 Nisan referandumunun ardından  çıkarılması gereken uyum yasalarıyla ilgili partisinin tekliflerini içeren "Adil Sistem Adil Seçim" kitapçığına ilişkin bilgi verdi.

Karamollaoğlu, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların sosyal ve  siyasi hayatın vazgeçilmez unsuru olduğunu, siyasi hayatın şekillenmesinde bir  görev üstlendiğini belirtti.

Sendikaların toplumla ilgili konularda çok geniş kitleye hitap  ettiklerini ifade eden Karamollaoğlu, "Bugün de bu maksatla geldik. Biraz gecikmiş bir ziyaret ama bu ziyaretten büyük memnuniyet duyuyoruz. Özellikle de  ülkemizin biraz çalkantılı dönemini yaşadığımız için buradaki istişarelere de kendi fikirlerine de önem veriyoruz." dedi.

Taşeron işçilere kadro hakkı getiren yasal düzenlemeye ilişkin  değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, "Asli görevde bulunanlarla taşeronlar arasında kesinlikle hiçbir farkın olmaması icap eder." diye konuştu.

"Gelen telefonların büyük bir bölümü KİT'lerle ilgili"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti  dile getirdi.

Taşeron düzenlemesine ilişkin kanun hükmünde kararname çıkarıldığını  anımsatan Atalay, şunları kaydetti:

"Bu düzenlemeyle ilgili şu anda bizim 5 hukukçumuz ve 3 uzmanımız  gelen taleplere cevap veriyorlar. Bir haftalık bir büro açtık yukarı. 4 hat  kurduk oraya. Taşeronların içinde bulundukları sıkıntıları, problemleri öğrenmek  istedik. Yalnız dün bin 950 kişi aradı. Hukukçularımız bin 350'sine cevap verme  imkanı buldu. Bu hafta sonuna kadar devam edecek."

Taşeron düzenlemesiyle bir milyona yakın insanın kadroya geçtiğini  belirten Atalay, "Girmeyen 50 bine yakın KİT'ler var. Bununla ilgili geçen hafta  Sayın Başbakanımıza, ilgili Sayın Bakana bu konuları bir daha anlattık. Gelen  telefonların büyük bir bölümü KİT'lerle ilgili. Bunlarla ilgili de bir çalışma  yapılacağını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Karamollaoğlu, Atalay'a partisince hazırlanan ve  Seçim Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu ve Meclis İçtüzüğüne ilişkin teklifleri  içeren "Adil Sistem Adil Seçim" kitapçığını takdim etti.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 18:29
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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