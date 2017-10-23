Temel Karamollaoğlu net konuştu: ABD ve İsrail müttefikimiz olamaz
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, ABD ve İsrail’in topraklarımız üzerinde gözü olduğunu ve iki ülkenin de Türkiye’nin müttefiki olmayacağını söyledi.23 Ekim 2017 Pazartesi 13:09
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD ve İarail’in topraklarımız üzerinde gözü olduğunu söyleyerek, her iki ülkenin de Türkiye’nin stratejik müttefiki olamayacağını ifade etti.
Karamollaoğlu, ABD ile İsrail'in Türkiye'nin stratejik müttefiki olamayacağını yıllardır söylediklerini belirterek, "Çünkü bunların bizim topraklarımızın üzerinde gözleri var. Bütün İslam alemini köleleştirmek istiyorlar. Bunlar sömürüyü kendi hakları olarak görürler." dedi.
Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çünkü bunların bizim topraklarımızın üzerinde gözleri var. Bütün İslam alemini köleleştirmek istiyorlar. Bunlar sömürüyü kendi hakları olarak görürler. 'Biz stratejik ortaksak, müttefiksek bize uyacaksınız' dediler. Niye? 'Biz güçlüyüz.' Siz terör estiren gruplara, bize verdiğiniz silahlardan daha modernini, gelişmişini veriyorsunuz. Ordu kurduruyorsunuz onlara. 'Yaparım, bu benim hakkım.' diyorlar. 'Çünkü Ortadoğu'yu ben bunlarla yöneteceğim.' Şimdi hükümet bağırıyor, 'bu nasıl stratejik müttefiklik?' diyor. Onların nasıl bir stratejik müttefik olduklarını, biz size 16 sene önce söyledik. Biz Türkiye olarak hem daha müreffeh bir noktaya gelebilmek için, hem de başkasına muhtaç olmadan yaşayabilmek ve yeri geldiğinde de başkasına bağlı olmadan kendi politikalarımızı üretebilmek için milli bir ekonomi istiyoruz."
Daha fazla yorum göster (1/10)
okur3 sa önce Merhum Erbakan gibi Sadetçiler hırslarının esiri olmuş. inadın gözü kördür. ellernden birşey gelmediği gibi her meselde sasece hükümeti eleştirir erbakan şöyle demişti böyle demişti derler.Söylediğin sözlerde bir samimiyet olsa tesiri olur. Mehmetyazici20 sa önce Seninfarkinne Yiğido20 sa önce He he inandık,seçimlerde fetonun emrinden ayrılmıyordun. Milletin iradesi21 sa önce Doğru söylüyor onlar türkiyenin müttefiki olamazlar onlar zaten kendi gibi takiyyecivatan haini fetocular ve chpkk,lılarla müttefikler. Ömer halis22 sa önce bunu herkes anladı birtek akp hükümeti anlamadı amerika ve israilin Türkiyeye düşman olduğunu Harun22 sa önce Dogru o yuzdende onlarin ....lerine kuyrukluk yapiyorsunuz oyle degilmi... emre22 sa önce Yav şimdiye gadar nerdeydin concazım. Demek öylemi yav.Bak sen şu işe. İyi ki de varsın Karamollaoğlu. Sen de olmasan ABD ne demek, İsrail ne demek nereden bilecektik? Yok, yok sen eyiki de varsın. Ayhan 22 sa önce Bunu neden haber yapıyorsunuz. Adam samimiyetsiz. İsfendiyarHalil Eralp22 sa önce Haklısın , o zaman ABD yi topraklarından at,NATO dan çık bir de AB ile teması kes . . . aksi taktirde bence aklın yoktur . . . yani bunları yapmayanın aklı yoktur . . . yol belli . . . çamurluk , batak . . . aklımızı başımıza getirmeliyiz ; bir tarafta Müslüman düşmanları müttefiklerimiz diğer tarafta ise adı müslüman dindaşlarımız . . . yol bozuk, taşlık , . . . sağlam bas Türkiyem. . . Azmi Değirmenci22 sa önce Doğruları anlatmışsın da emme sen bu doğruların hep karşısında duruyorsun! Kahrolsun Tayyip diyorsun be zındık!