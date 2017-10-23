Temel Karamollaoğlu net konuştu: ABD ve İsrail müttefikimiz olamaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD ve İarail’in topraklarımız üzerinde gözü olduğunu söyleyerek, her iki ülkenin de Türkiye’nin stratejik müttefiki olamayacağını ifade etti.

Karamollaoğlu, ABD ile İsrail'in Türkiye'nin stratejik müttefiki olamayacağını yıllardır söylediklerini belirterek, "Çünkü bunların bizim topraklarımızın üzerinde gözleri var. Bütün İslam alemini köleleştirmek istiyorlar. Bunlar sömürüyü kendi hakları olarak görürler." dedi.

Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü bunların bizim topraklarımızın üzerinde gözleri var. Bütün İslam alemini köleleştirmek istiyorlar. Bunlar sömürüyü kendi hakları olarak görürler. 'Biz stratejik ortaksak, müttefiksek bize uyacaksınız' dediler. Niye? 'Biz güçlüyüz.' Siz terör estiren gruplara, bize verdiğiniz silahlardan daha modernini, gelişmişini veriyorsunuz. Ordu kurduruyorsunuz onlara. 'Yaparım, bu benim hakkım.' diyorlar. 'Çünkü Ortadoğu'yu ben bunlarla yöneteceğim.' Şimdi hükümet bağırıyor, 'bu nasıl stratejik müttefiklik?' diyor. Onların nasıl bir stratejik müttefik olduklarını, biz size 16 sene önce söyledik. Biz Türkiye olarak hem daha müreffeh bir noktaya gelebilmek için, hem de başkasına muhtaç olmadan yaşayabilmek ve yeri geldiğinde de başkasına bağlı olmadan kendi politikalarımızı üretebilmek için milli bir ekonomi istiyoruz."