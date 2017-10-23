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Temel Karamollaoğlu net konuştu: ABD ve İsrail müttefikimiz olamaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, ABD ve İsrail’in topraklarımız üzerinde gözü olduğunu ve iki ülkenin de Türkiye’nin müttefiki olmayacağını söyledi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 13:09
Temel Karamollaoğlu net konuştu: ABD ve İsrail müttefikimiz olamaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD ve İarail’in topraklarımız üzerinde gözü olduğunu söyleyerek, her iki ülkenin de Türkiye’nin stratejik müttefiki olamayacağını ifade etti.

Karamollaoğlu, ABD ile İsrail'in Türkiye'nin stratejik müttefiki olamayacağını yıllardır söylediklerini belirterek, "Çünkü bunların bizim topraklarımızın üzerinde gözleri var. Bütün İslam alemini köleleştirmek istiyorlar. Bunlar sömürüyü kendi hakları olarak görürler." dedi.

Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü bunların bizim topraklarımızın üzerinde gözleri var. Bütün İslam alemini köleleştirmek istiyorlar. Bunlar sömürüyü kendi hakları olarak görürler. 'Biz stratejik ortaksak, müttefiksek bize uyacaksınız' dediler. Niye? 'Biz güçlüyüz.' Siz terör estiren gruplara, bize verdiğiniz silahlardan daha modernini, gelişmişini veriyorsunuz. Ordu kurduruyorsunuz onlara. 'Yaparım, bu benim hakkım.' diyorlar. 'Çünkü Ortadoğu'yu ben bunlarla yöneteceğim.' Şimdi hükümet bağırıyor, 'bu nasıl stratejik müttefiklik?' diyor. Onların nasıl bir stratejik müttefik olduklarını, biz size 16 sene önce söyledik. Biz Türkiye olarak hem daha müreffeh bir noktaya gelebilmek için, hem de başkasına muhtaç olmadan yaşayabilmek ve yeri geldiğinde de başkasına bağlı olmadan kendi politikalarımızı üretebilmek için milli bir ekonomi istiyoruz."

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 13:09
  1. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  2. ABD
  3. İsrail
  • okurokur3 sa önce
    Merhum Erbakan gibi Sadetçiler hırslarının esiri olmuş. inadın gözü kördür. ellernden birşey gelmediği gibi her meselde sasece hükümeti eleştirir erbakan şöyle demişti böyle demişti derler.Söylediğin sözlerde bir samimiyet olsa tesiri olur.
  • MehmetyaziciMehmetyazici20 sa önce
    Seninfarkinne
  • YiğidoYiğido20 sa önce
    He he inandık,seçimlerde fetonun emrinden ayrılmıyordun.
  • Milletin iradesiMilletin iradesi21 sa önce
    Doğru söylüyor onlar türkiyenin müttefiki olamazlar onlar zaten kendi gibi takiyyecivatan haini fetocular ve chpkk,lılarla müttefikler.
  • Ömer halisÖmer halis22 sa önce
    bunu herkes anladı birtek akp hükümeti anlamadı amerika ve israilin Türkiyeye düşman olduğunu
  • HarunHarun22 sa önce
    Dogru o yuzdende onlarin ....lerine kuyrukluk yapiyorsunuz oyle degilmi...
  • emreemre22 sa önce
    Yav şimdiye gadar nerdeydin concazım. Demek öylemi yav.Bak sen şu işe. İyi ki de varsın Karamollaoğlu. Sen de olmasan ABD ne demek, İsrail ne demek nereden bilecektik? Yok, yok sen eyiki de varsın.
  • Ayhan Ayhan 22 sa önce
    Bunu neden haber yapıyorsunuz. Adam samimiyetsiz.
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp22 sa önce
    Haklısın , o zaman ABD yi topraklarından at,NATO dan çık bir de AB ile teması kes . . . aksi taktirde bence aklın yoktur . . . yani bunları yapmayanın aklı yoktur . . . yol belli . . . çamurluk , batak . . . aklımızı başımıza getirmeliyiz ; bir tarafta Müslüman düşmanları müttefiklerimiz diğer tarafta ise adı müslüman dindaşlarımız . . . yol bozuk, taşlık , . . . sağlam bas Türkiyem. . .
  • Azmi DeğirmenciAzmi Değirmenci22 sa önce
    Doğruları anlatmışsın da emme sen bu doğruların hep karşısında duruyorsun! Kahrolsun Tayyip diyorsun be zındık!
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