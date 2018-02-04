Karamollaoğlu: HDP'lilerle de tokalaşacağız…

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz kararlıyız, herkese elimizi uzatacağız. Yeri geldiği zaman iktidar partisiyle de tokalaşacağız, yeri geldiği zaman CHP ile de tokalaşacağız, Meral Hanım ile de MHP'lilerle de yeri geldiğinde HDP'lilerle de tokalaşacağız." dedi.

Seçimlerin yaklaştığına işaret eden Karamollaoğlu, "Bu seçimlerin, genel seçimlerin bu sene içinde yapılma ihtimali hala mümkün." diye konuştu.

Saadet Partisinin siyaset ve yönetme anlayışının farklı olduğunu belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Kardeşliği hakiki manada Türkiye'de ihdas etmek durumundayız. Gererek, hakaret ederek ve aşağılayarak değil. Hep yağ gibi suyun üstünde kalmaya kalkacaksın, hiçbir hatanı görmeyeceksin. Onun için siyaset yapma anlayışımız bugünkü iktidardan farklı. İktidar fikirlerini net bir şekilde ortaya koyamadığı için kamplaştırarak, seçime gitmek istiyor. Bizim herkesi kucaklamamız isabetli bir tavır. Biz kararlıyız, herkese elimizi uzatacağız. Yeri geldiği zaman iktidar partisiyle de tokalaşacağız, yeri geldiği zaman CHP ile de tokalaşacağız bilmem Meral Hanım ile de tokalaşacağız, MHP'lilerle de yeri geldiğinde HDP'lilerle de tokalaşacağız."