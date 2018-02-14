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Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’

Bir TV kanalının canlı yayınına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "Kimseyle ittifak içinde olmayacağız. Kendi adayımızı çıkaracağız. Biz bir cephe oluşturmayacağız" ifadelerini kullandı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 00:01
Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bir TV kanalının canlı yayınına konuk oldu.

Karamollaoğlu seçim ittifakı ve cephe tartışmalarına kapıyı kapatarak "Kimseyle ittifak içinde olmayacağız. Kendi adayımızı çıkaracağız. Biz bir cephe oluşturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 00:01
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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