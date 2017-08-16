Karamollaoğlu buyurdu! Böyle terör engellenemez

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Terörün kökünü kazıyacak ciddi adımlar atılmadan, çetele tutarak terörün önlenmesi mümkün değil." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Trabzon'un Maçka ilçesindeki terör saldırısına değinerek, bu saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül'e Allah'tan rahmet diledi.

Terörü şiddetle lanetleyen Karamollaoğlu, ancak bu terörün ne zaman ve nasıl durdurulacağı konusunda ümit veren bir gelişme yaşanmadığını savundu.

"Terörün kökünü kazıyacak ciddi adımlar atılmadan, çetele tutarak terörün önlenmesinin mümkün değil." ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"(Beş şehit verdik, 15 terörist öldürdük) dediğiniz zaman bu yıllarca devam eder gider. Biz ülkemizin geleceğini, siyasi partilerimizin geleceğiyle örtüştürürsek terörün önlenmesi mümkün değil. Metal yorgunluğunu gidermek için bir çalışmanın içine girdiyseniz siz de iflah olmazsınız, hiçbir siyasi parti de iflah olmaz ve devleti de iflah olmaz bir noktaya sürüklersiniz."

SON 1 AYDA 200'DEN FAZLA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Son bir ayda terörle mücadelede öldürülen terörist sayısı 200'ü geçerken terör örgütü kuruluşundan bu yana en ağır darbeyi aldı. Terörün siyasi ayağı da çökertilirken eş başkanlar terör ve teröriste yardım etmekten tutuklandı.

Sadece terör örgütü PKK'yla değil, eli kanlı bir diğer terör örgütü olan DAEŞ'le mücadele büyük mesafe alındı.