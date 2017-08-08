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Karaman'da zincirleme kaza: 12 kişi yaralı

Karaman'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

08 Ağustos 2017 Salı 08:02
Karaman'da zincirleme kaza: 12 kişi yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Yeşildere köyü İbrala Barajı yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Ali Soyfidan yönetimindeki 70 FT 359 plakalı otomobil, yola çıkan tavşana çarpmamak için aniden fren yapan 45 yaşındaki Ahmet Çal yönetimindeki 42 AHH 34 plakalı otomobile çarptı.

Arkadan gelen İbrahim Soyfidan yönetimindeki 09 RP 097 plakalı otomobil ile Mehmet Sarıkaya yönetimindeki 70 AC 890 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Zincirleme kazada, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavile alındı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 08:02
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