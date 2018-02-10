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Karaman’da yol ortasında kanlar içinde bulundu!

Yol ortasında kanlar içerisinde yatar vaziyette bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 08:22
Karaman’da yol ortasında kanlar içinde bulundu!

Olay, akşam saat 23.00 Cedit Mahallesi 321. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri bir şahsın yol ortasında kanlar içerisinde yattığını görerek durumu hemen polis ve sağlık ekibine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi yüzü kanlar içerisinde olan ve konuşmakta zorluk çeken şahsı, Karaman Devlet Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri de şahsın kimliği ve bu hale nasıl geldiğini araştırmaya başladı. 

Ekipler, yaptıkları araştırmada şahsın 45 yaşında Özcan Türkoğlu olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekibi ise Türkoğlu’nun bulunduğu yer ile park halindeki otomobilinde inceleme yaptı. 

Polis, hastanede tedavi altına alınan Türkoğlu’nun sol ayak bileği ile diz kapağında kırık, sol kolunda da ezik bulunması nedeniyle bir aracın çarparak kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 08:22
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