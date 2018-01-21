Karaman'da trafik kazası: 2 kişi yaralı
Karaman’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.21 Ocak 2018 Pazar 10:43
Kaza, Karaman-Konya Karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. B.G. yönetimindeki 70 BF 507 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan S.Y. yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.