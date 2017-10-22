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Karaman’da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı

Ermenek ilçesinde patpat motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

22 Ekim 2017 Pazar 10:20
Karaman’da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı

Dün akşam saatlerinde Ermenek ilçesine bağlı Tepebaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa K’nin (55) kullandığı patpat motoru seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak yığınına çarptı. Kazada patpat motorundan fırlayan sürücünün eşi Serfinaz Karaköse (43) olay yerinde hayatını kaybederken, çocukları 16 yaşındaki K.K. ile 3 yaşındaki U.K. yaralandı. Yaralı çocuklar çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Ermenek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 10:20
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