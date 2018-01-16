Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Karaman’da polis, silahlı gaspçıları maskelerinden yakaladı

Karaman’da silahlı gasp olayına karışan 3 kişinin kimliği, polisin çalışmasının ardından taktıkları maskelerden tespit edildi.

16 Ocak 2018 Salı 11:22
Karaman’da polis, silahlı gaspçıları maskelerinden yakaladı

Olay, geçtiğimiz Cuma gecesi saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin Ünal Mahallesi'nde bir kişiden silah zoruyla motosikletinin gasp edilmesi üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.

Polis, zanlıların kimliklerini tespit edebilmek için ilk olarak gasp olayının yaşandığı adres çevresindeki tüm işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını topladı. 150’ye yakın kamera kaydını tek tek izleyen ekipler, üç zanlının kafalarında maske takılı vaziyette yaya olarak giderlerken görüntülerini buldu. Polis daha sonra Karaman'da bu tür maske satan işyerlerini araştırmaya başladı. Bir işyerinin bu maskeleri sattığını tespit eden ekipler, işyerine giderek sahibine şüphelilerin görüntüsünü izletti. İşyeri sahibinin zanlıları teşhis etmesi üzerine polis de şahısların kimliklerini belirledi.

Polis, kimliklerini tespit ettiği A.Ö. (21), Ö.C. (18) ve Ö.Ö.’yü (17) aramaya başladı. Şüphelilerden A.Ö.’nün motosikletle şehir merkezinde tur attığını gören sivil ekip, şahsın hemen peşine takıldı. Yaşanan kovalamacanın ardından ekip, şahsı kavşakta polis aracıyla sıkıştırarak yakaladı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Yere yatırıldıktan sonra elleri arkadan kelepçelenen A.Ö. polis otosuna bindirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahsın motosikleti ise çekiciyle otoparka çekildi. Ekipler diğer iki zanlıyı da yakaladı. Zanlıların gasp ettikleri motosikletle olayda kullandıkları pompalı tüfek de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan üç şüpheli, tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Bu arada gasp olayına karışan ve sivil ekibin kovalamacası sonucu yakalanan A.Ö’nün askerden izinli olarak geldiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 11:22
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Kılıç'ın acı günü
    1. Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı..
    2. 'Ruhunu köpeklere satmış' sözünün..
    3. e-Devlet'te hedef 40 milyon kullanıcı
    4. 25 yıllık veznecinin akıl almaz hatası!
    5. Terör örgütü TSK'ya direnecekmiş.....
    6. İstanbul'a kar neden yağmadı? İşte..
    7. Diyarbakır'daki çatışmanın görüntüleri..
    8. AK Parti - MHP ittifakında sıcak gelişme
    9. Gökdeniz'e iki sürpriz teklif birden!
    10. Detaylar ortaya çıktı, 149 hedefe..
    11. Loic Remy'den Galatasaray açıklaması!
    12. MHP liderinden CHP'ye: Sonunuz yakındır
    13. Yerli piyade tüfeği için seri üretime..
    14. O partinin yeni umudu Nevşin Mengü
    15. PKK'nın sözde komutanı kaçarken..
    16. Karaman’da polis, silahlı gaspçıları..
    17. Amanoslar'daki teröristler oradan..
    18. Altın ne kadar oldu?
    19. Uşak'ta üç tavukla başladı üç bin..
    20. Savunmada dev hamle... İmzalar atıldı
    Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan'ın o sözü...
    Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan'ın o sözü...
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
    ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...
    ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...