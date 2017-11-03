Karaman'da plastik fabrikasında yangın çıktı

Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren plastik fabrikasında heniz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edilirken çevre il ve ilçelerden takviye itfaiye ekibi istendi.

Alevler, 30 itfaiye aracı ve çok sayıda ekibin saatler süren müdahalesi sonrasında kontrol altına alınabildi.

Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.