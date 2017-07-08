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Karaman’da ilk beton Başkan Subaşıoğlu’ndan

Merkezefendi Belediyesi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Karaman Mahallesinde başlatılan üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, ilk betonu da kendisi döktü.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:19
Karaman’da ilk beton Başkan Subaşıoğlu’ndan

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Merkezefendi Belediyesi’nin imzaladığı protokol çerçevesinde Karaman ve Akkonak Mahallelerinde üst yapı çalışmaları başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Karaman Mahallesi 1719/3 sokakta yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Sokak içerisindeki ilk betonu da kendisi döktü ardından da mahalle sakinleriyle sohbet ederek, çalışmaları anlattı.

Burada bir süre vatandaşlarla sohbet eden Başkan Subaşıoğlu, “Karaman ve Akkonak bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.Geçtiğimiz yıl Denizli Büyükşehir Belediyemiz DESKİ tarafından yapılan alt yapı çalışması tamamlandı. Şimdi Denizli Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte üst yapı çalışmalarını beraber başlatmış bulunuyoruz. Şuanda Karaman Mahallemizdeyiz. İnşallah geçtiğimiz dönem Kiremitçi tarafında olduğu gibi aynı standartlarda aynı kalitede tüm sokaklarımız, tüm caddelerimiz üst yapısını tamamlayacağız. Bugün de tabi kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra ilk poroz betonumuzu yani yola döşenecek taşın altındaki betonla ilgili ilk çalışmamızı başlattık. İlk betonumuzu buraya bu sokağımıza dökmüş olduk. Vatandaşlarımıza sabırlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah Karaman ve Akkonak bölgesinde üst yapıyı da tamamlamak istiyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:19
  1. Karaman
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