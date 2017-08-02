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Karaman’da FETÖ operasyonu: 7 tutuklama

Karaman merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7’si tutuklandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:03
Karaman’da FETÖ operasyonu: 7 tutuklama

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden 3’ü kadın 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaman’da 28 Temmuz’da düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında öğretmen, işçi ve öğrencilerin de bulunduğu 15 kişiden 10’u yakalanmıştı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 5 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:03
  1. Karaman
  2. Cumhuriyet Başsavcılığı
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