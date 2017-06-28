Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Karaman’da feci kaza: 5 yaralı!

Karaman’da bir otomobilin yol kenarındaki beton sulama kanalına çarparak şarampole takla atması sonucu 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:07
Karaman’da feci kaza: 5 yaralı!

Kaza, saat 23.30 sıralarında Karaman-Konya Karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bayram tatili için gittikleri Kütahya’dan Karaman’a döndükleri öğrenilen Mehmet Ay (24) yönetimindeki 06 F 6578 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki beton sulama kanalına çarptıktan sonra şarampole takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Gülşen (28), Şerife (29) ile Ali Hakan Ay (7) ve Şaban Onur Can (9) yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazada beton sulama kanalına çarparak şarampole devrilen otomobilin motor kısmı ise 20 metre ileriye fırladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:07
  1. Karaman
  2. Konya
  3. Kütahya
  4. Gülşen
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çukurova’da yangın tatbikatı
    1. Çukurova’da yangın tatbikatı
    2. Arnavutluk'ta Sosyalist Parti kazandı!
    3. Türk ununun ihraç edildiği ülke sayısı..
    4. Harran’ın asfalt sorunu çözüme kavuşuyor
    5. Seyhan’da oluklu asfalt dönemi
    6. Kuş otelinde yeni türler ortaya çıktı
    7. Gaziantep’te 58 kilo uyuşturucu ele..
    8. Susuz’da trafik kazası: 7 yaralı
    9. UEFA, Beşiktaş'ın itirazını 13..
    10. Üsküdar’da erkek cesedi bulundu
    11. Perinçek'e tokat gibi sözler: 80..
    12. Avrupa’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
    13. TİKA, Çad’a mesleki teknik eğitim..
    14. Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumu..
    15. Kahramanmaraş’ta takla atan otomobil..
    16. Atıl durumdaki belediyeye ait halı..
    17. Erdoğan: ABD teröristlerle anlaştı..
    18. Samsun’da fındık rekolte çalışmaları..
    19. Yaralanan yakınlarını takip ederken..
    20. Soma’da yol bakım ve onarım..
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!