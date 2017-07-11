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Karaman’da devrilen çekicinin sürücüsü hayatını kaybetti

Karaman’da devrilen çekicinin altında kalan sürücü, feci şekilde can verdi.

11 Temmuz 2017 Salı 21:32
Karaman’da devrilen çekicinin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 16.30 sıralarında Karaman-Ereğli karayolunun 29. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Malatya’dan yüklediği kayısıyı Karaman’da bir meyve suyu fabrikasına boşattıktan sonra dönüşe geçen İbrahim Tekbaş (47) yönetimindeki 44 CE 626 plakalı çekici, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazada direksiyon mahallinden fırlayan sürücü, çekici dorsesinin altında kalarak feci şekilde can verdi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sürücünün cesedi, cenaze aracı ile Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 21:32
  1. Karaman
  2. Malatya
  3. Ereğli
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