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Karaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Karaman’da gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı.

21 Temmuz 2017 Cuma 21:43
Karaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay, öğle saatlerinde İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan Kuğulu Park’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Ö. (16) ile A.U. (20) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö. belinden çıkardığı bıçakla A.U.’yu sol bacağından bıçakladı. Yaralı genç çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan M.Ö. ise suç aleti bıçakla birlikte kısa süre içinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 21:43
  1. Karaman
  2. Kuğulu Park
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