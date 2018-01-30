Karaman'da bıçaklı kavga: 1 kişi öldü

Aralarında husumet bulunan B.U (34) ile Sinan K. (39), Valide Sultan Mahallesi 100. Yıl Caddesi'nde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, B.U. bıçakla Sinan K.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Sinan K, ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, B.U'yu gözaltına aldı.