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Karaman’da bayramlaşma

Karaman Valiliğinin Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlediği programda il protokolü bayramlaştı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 15:37
Karaman’da bayramlaşma

Karaman Valiliğinin tertip ettiği bayramlaşma programı, saat 10.00’da, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki Ongun Çay Bahçesinde düzenlendi. Programa; Vali Vekili Kaya Çelik, Garnizon Komutanı Personel Albay Yurdakul Kazım Türkmen, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 15:37
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  2. Çal
  3. Tut
  4. Ramazan Bayramı
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