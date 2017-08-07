Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Karaman'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı bacağından bıçakladı

Karaman'da 15 yaşındaki Betül E., iddiaya göre ayrılmak istediği erkek arkadaşı 17 yaşındaki Mehmet Ali G. tarafından sol bacağından bıçaklandı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:27
Karaman'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı bacağından bıçakladı

Koçak Dede Mahallesi Adnan Özdağ Parkı’nda meydana geldi. Erkek arkadaşı Mehmet Ali G. ile parkta oturan Betül E. ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ali G. iddiaya göre yanında taşıdığı bıçak ile Betül E.'yi sol bacağından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde kalan Betül E.'ye ilk yardımı parkta oturan vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Betül E., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan Mehmet Ali G. ise kısa süre sonra parkın çevresinde suç aleti bıçak ile polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:27
  1. karaman
  2. betül e
  3. mehmet ali g
  4. bıçaklama
  5. yaralanma
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsadan yeni rekor geldi
    1. Borsadan yeni rekor geldi
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni..
    3. Vedat Demiröz : Her karış toprağımız..
    4. Erzurum'daki orman yangını çıktı
    5. Altın, kanser tedavisinde kullanılabilir
    6. Darbe girişiminin arkasındaki 2..
    7. Venezuela ordusu kaçan 'isyancıları'..
    8. Fransa'da milletvekilleri tasarruf..
    9. Kelkit Çayı'nda rafting heyecanı
    10. Darbeci FETÖ şüphelisini Ankara’ya..
    11. Soruşturması büyüyor: Türkiye'den para..
    12. Renk körlüğü olanlar nasıl görüyor?
    13. Türkmen katliamı kapıda... O bölgeye..
    14. Kerkük petrolünün sevkiyatı durduruldu
    15. A Milli Takım'da iki isim kadrodan..
    16. Şanlıurfa’da trafik kazası: 9 kişi..
    17. O araçların karına el konulabilir
    18. Cumhuriyet BAE'nin sözcüsü oldu:..
    19. Nijerya’da kiliseye silahlı saldırı:..
    20. Bingöl'de komandoların dikkati faciayı..
    Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!
    Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Erdoğan sinyali verdi! O il başkanlarının...
    Erdoğan sinyali verdi! O il başkanlarının...