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Karaman'da 354 kök hintkeneviri ele geçirildi

Karaman'ın Ermenek İlçesinde jandarma tarafından yapılan operasyon ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan 354 kök Hint keneviri ele geçirildi. Tarla sahibinin bir süre önce öldüğü tespit edilirken, hintkenevirini kimin ektiğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:34
Karaman'da 354 kök hintkeneviri ele geçirildi

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Katranlı Köyü yakınlarındaki bir tarlada uyuşturucu madde yapımında kullanılan hintkeneviri ekili olduğu ihbarını aldı. Yapılan ihbarı değerlendiren ekipler düzenledikleri baskında 20 metre uzaklıktaki başka bir tarladan hortum çekilmek suretiyle sulanan 354 kök hintkeneviri ele geçirdi. Yapılan araştırma sonrası, tarla sahibinin öldüğü belirlendi. Tarladaki hintkenevirleri sökülmesinin ardından yakılarak imha edildi. Jandarma hintkenevirlerinin kimin tarafından ekildiğini tespiti için çalışma başlattı. 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:34
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  2. Ermenek
  3. kenevir
  4. hint keneviri
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