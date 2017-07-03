Karaman'da 354 kök hintkeneviri ele geçirildi

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Katranlı Köyü yakınlarındaki bir tarlada uyuşturucu madde yapımında kullanılan hintkeneviri ekili olduğu ihbarını aldı. Yapılan ihbarı değerlendiren ekipler düzenledikleri baskında 20 metre uzaklıktaki başka bir tarladan hortum çekilmek suretiyle sulanan 354 kök hintkeneviri ele geçirdi. Yapılan araştırma sonrası, tarla sahibinin öldüğü belirlendi. Tarladaki hintkenevirleri sökülmesinin ardından yakılarak imha edildi. Jandarma hintkenevirlerinin kimin tarafından ekildiğini tespiti için çalışma başlattı.