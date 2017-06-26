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Karaman’a şehit ateşi düştü

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Tekeli üs bölgesine PKK’lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er 22 yaşındaki Oğuzhan Küçük’ün şehadet haberi memleketi Karaman’daki ailesine ulaştı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:44
Karaman’a şehit ateşi düştü

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Tekeli Tabur Üs Bölgesine, Kuzey Irak bölgesinden PKK’lı teröristlerce yapılan havanlı saldırı sonucu Karaman nüfusuna kayıtlı sözleşmeli er Oğuzhan Küçük şehit oldu. Şehit Oğuzhan Küçük’ün acı haberi, memleketi Karaman’ın Zengen köyünde geçici olarak ikamet eden ailesine Karaman Vali Vekili Kaya Çelik ve askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Oğlunun şehit olduğu haberini alan baba Alaaddin Küçük’ün gelen heyete oğlunun nasıl şehit olduğunu sorduğu öğrenildi. Oğlunun acı haberini alan anne Şerife Küçük ile kızları da gözyaşlarına hakim olamayarak büyük üzüntü yaşadı. Fenalık geçiren şehidin annesi ve kız kardeşine sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Oğlunun şehit olduğu haberinin ardından baba Alaaddin Küçük, kendi aracıyla eşi ve kızı ise ambulansla Karaman merkezdeki Zembilli Ali Efendi Mahallesindeki evlerine gelerek taziyeleri kabul etti. Acı haberin ardından şehidin evine ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Öte yandan, baba Alaaddin Küçük’ün uzman çavuş iken 28 Şubat döneminde ordudan ihraç edildiği, şehit Oğuzhan Küçük’ün ağabeyi 27 yaşındaki Mücahit Hazma Küçük’ün de Hakkari’de sözleşmeli er olarak görev yaptığı öğrenildi.

Şehit Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük’ün cenazesinin, yarın öğle namazının ardından düzenlenecek asker törenin ardından Karaman’da toprağa verilmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:44
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