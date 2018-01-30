Karaman merkezli üç ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaman merkezli Konya ve Mersin’de silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Karaman’da 3, Konya ve Mersin’de 1 olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin adreslere yaptığı baskınlarda 6 ruhsatsız av tüfeği, 70 av fişeği, çok sayıda muhtelif dokümana el konulduğu öğrenildi. Silahlı terör örgütü DEAŞ’a üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin Karaman İl Jandarma Komutanlığında sorgularının sürdüğü öğrenildi.