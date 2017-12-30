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Karaman Alanyaspor'la büyük ölçüde anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da transferde hareketli saatler yaşanırken; teknik direktör konusu çözüme kavuşuyor.

30 Aralık 2017 Cumartesi 14:07
Karaman Alanyaspor'la büyük ölçüde anlaştı

Alanyasporlu yetkililerin tecrübeli teknik adamHikmet Karaman'la büyük ölçüde anlaştığı, imzaların atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

Transfere de start veren Akdeniz ekibi, Kardemir Karabükspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam'ı kıskacına aldı. Antalya temsilcisinin Ceyhun'la dirsek temasında olduğu bu transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtildi.

29 yaşındaki futbolcu bu sezon 15 maçta görev alırken; 1 asist kaydetti. Geçen sezon Hannover 96'dan Karabükspor'a transfer olan Ceyhun Gülselam, Trabzonspor ve Galatasaray'da da forma giymişti.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 14:07
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