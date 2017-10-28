Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Karaman açıkladı! Fenerbahçe'nin yıldızına İngiliz kancası

Teknik direktör Hikmet Karaman, Crystal Palace'ın Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan'a teklif yapmaya hazırlandığını söyledi.

28 Ekim 2017 Cumartesi 13:54
Karaman açıkladı! Fenerbahçe'nin yıldızına İngiliz kancası

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı yakından takip ettiği ortaya çıktı.

Şu anda İngiltere'de bulunan ve Crystal Palace'ın başkanı Steve Parish ve teknik direktörü Roy Hodgson ile görüştüğü ifade eden Hikmet Karaman, İngiliz ekibinin genç oyuncuyu istediğini açıkladı.

"Fenerbahçe'ye teklif yapacaklar"

Fotomaç'a konuşan Karaman'ın açıklamaları şöyle;

"Gerek başkan Steve Parish, gerek Roy Hodgson, Ozan Tufan'a olan ilgilerini bana uzun uzun anlattılar. Ozan'ı milli maçlar da dahil birçok maçta izletmişler. İngilizlerin çok beğendiği bir futbolcu. Ozan'ı transfer etmek için bir teklif hazırlayıp Fenerbahçe Kulübü'ne sunacaklar."

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 13:54
  1. Hikmet Karaman
  2. Crystal Palace
  3. Ozan Tufan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlk destek geldi, Sevinçle karşılıyoruz
    1. İlk destek geldi, Sevinçle karşılıyoruz
    2. İstanbul'da 6 yılın en az artışı
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    4. Ezeli rekabette neler yaşandı?
    5. Dünya Tasarruf Günü'nde Ne Kadar..
    6. Çavuşoğlu'ndan flaş ana muhalefet yorumu
    7. Samsung ekran içi parmak izi okuyucu..
    8. 37 yaşında Rusya'da kral oldu
    9. Cengiz Ünder, Süper Lig'i Seri A'yla..
    10. Topyekün bir seferberlik gerekiyor
    11. Mosturoğlu: Caner Erkin'e verilen..
    12. Melih Gökçek istifa etti
    13. Aziz Yıldırım gözyaşlarını tutamadı
    14. Karaman açıkladı! Fenerbahçe'nin..
    15. Çelik üreticilerinden Amerika'ya..
    16. Adana'da 'cam filmi' eylemine gitti..
    17. Son dakika... Melih Gökçek'in..
    18. Sivasspor yenilmezlik serisini devam..
    19. Akşener'e en çok oy hangi partiden..
    20. Melih Gökçek'in istifası öncesi Ankara..
    Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
    Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Araştırma şirketi Akşener’in oy potansiyelini açıkladı
    Araştırma şirketi Akşener’in oy potansiyelini açıkladı
    Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!
    Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!
    AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
    AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.10.2017
    Bilirkişi raporu ortaya çıktı! Polisin eli...
    Bilirkişi raporu ortaya çıktı! Polisin eli...
    Bir günde 6.24 milyar dolar kazanınca...
    Bir günde 6.24 milyar dolar kazanınca...