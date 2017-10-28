Karaman açıkladı! Fenerbahçe'nin yıldızına İngiliz kancası

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı yakından takip ettiği ortaya çıktı.

Şu anda İngiltere'de bulunan ve Crystal Palace'ın başkanı Steve Parish ve teknik direktörü Roy Hodgson ile görüştüğü ifade eden Hikmet Karaman, İngiliz ekibinin genç oyuncuyu istediğini açıkladı.

"Fenerbahçe'ye teklif yapacaklar"

Fotomaç'a konuşan Karaman'ın açıklamaları şöyle;

"Gerek başkan Steve Parish, gerek Roy Hodgson, Ozan Tufan'a olan ilgilerini bana uzun uzun anlattılar. Ozan'ı milli maçlar da dahil birçok maçta izletmişler. İngilizlerin çok beğendiği bir futbolcu. Ozan'ı transfer etmek için bir teklif hazırlayıp Fenerbahçe Kulübü'ne sunacaklar."