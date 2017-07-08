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Karalyolu patlıcan tarlasına döndü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yüklü haldeyken virajı alamayan traktörün römorkunda bulunan 4 ton patlıcan yola saçıldı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:20
Karalyolu patlıcan tarlasına döndü

Kaza, Nazilli’nin Yıldıztepe Mahallesi Kanalyolu mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 90 sokak istikametinde ilerleyen 09 ST 811 plakalı traktör Kurudere Caddesi’ne dönüş yapmak istedi. Traktör sürücüsü Z.T. hızı iyi ayarlayamayınca 4 ton patlıcanın olduğu römork devrildi. Patlıcanların etrafa saçılmasıyla sokak adeta patlıcan tarlasına döndü. Polis ekiplerinin kontrolünde patlıcanların kurtarılması yaklaşık 1 saat sürerken kazada oradan herhangi birinin geçmemesi olası bir yaralanma ya da can kaybını önledi. Traktör sürücüsü Z.T. kazayı yaralanmadan atlattı.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:20
  1. Nazilli
  2. Aydın
  3. Yıldıztepe
  4. Kurudere
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